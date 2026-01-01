2 godine garancije
Obustavljeno
AC4052
20 m2
Napredni i inovativni 6-stepeni CleanAir sistem uklanja i sterilizuje čak i najsitnije čestice i širok spektar gasova i neprijatnih mirisa. * 3-stepeni ElectroClean sistem za filtriranje efikasno uklanja čestice * 2-stepeni FreshAir sistem za filtriranje efikasno uklanja gasove i neprijatne mirise * Aktivni kiseonik sterilizuje uhvaćene čestice i neprestano prečišćava zeolitni filter, što obezbeđuje dugotrajne vrhunske performanse.
3-stepeni ElectroClean sistem za filtriranje radi u tri faze. * Prvo, predfilter blokira veće čestice, kao što su dlake, čestice sa krzna životinja i alergeni iz kućne prašine. * Drugo, finije čestice koje su prošle kroz predfilter, uključujući bakterije i viruse, biće naelektrisane korona jonizatorom. * Treće, ESP filter (filter za elektrostatičko taloženje) privlači te naelektrisane čestice na svoju površinu i tu ih zadržava.
Aktivni kiseonik, koji stvara korona jonizator sterilizuje štetne mikroorganizme kao što su bakterije i virusi uhvaćeni u ESP filteru. Zatim prolazi kroz zeolitni filter, gde oksidira prikupljene gasove, čineći ih neškodljivim. Zahvaljujući ovom procesu, zeolitni filter se neprekidno prečišćava pa će njegov životni vek biti duži za nekoliko godina.
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