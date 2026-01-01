3-stepeni ElectroClean sistem jonizuje i hvata sve čestice

3-stepeni ElectroClean sistem za filtriranje radi u tri faze. * Prvo, predfilter blokira veće čestice, kao što su dlake, čestice sa krzna životinja i alergeni iz kućne prašine. * Drugo, finije čestice koje su prošle kroz predfilter, uključujući bakterije i viruse, biće naelektrisane korona jonizatorom. * Treće, ESP filter (filter za elektrostatičko taloženje) privlači te naelektrisane čestice na svoju površinu i tu ih zadržava.