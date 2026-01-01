ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Sve serije

  • Uvek zdrav vazduh
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Uvek zdrav vazduh
  • Uvek zdrav vazduh
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Uvek zdrav vazduh

Obustavljeno

Prečišćivač vazduha za spavaću sobu

AC4052

Uvek zdrav vazduh
Prečišćivać vazduha kompanije Philips isporučuje se sa jedinstvenim šestostepenim CleanAir sistemom koji uklanja i steriliše štetne supstance. Aktivni kiseonik neprekidno prečišćava zeolitni filter, što obezbeđuje dugotrajne vrhunske performanse.
Pogledajte sve prednosti

uz šestostepeni CleanAir sistem

Uvek zdrav vazduh

  • 20 m2

6-stepeni CleanAir sistem za čist i svež vazduh

6-stepeni CleanAir sistem za čist i svež vazduh

Napredni i inovativni 6-stepeni CleanAir sistem uklanja i sterilizuje čak i najsitnije čestice i širok spektar gasova i neprijatnih mirisa. * 3-stepeni ElectroClean sistem za filtriranje efikasno uklanja čestice * 2-stepeni FreshAir sistem za filtriranje efikasno uklanja gasove i neprijatne mirise * Aktivni kiseonik sterilizuje uhvaćene čestice i neprestano prečišćava zeolitni filter, što obezbeđuje dugotrajne vrhunske performanse.

3-stepeni ElectroClean sistem jonizuje i hvata sve čestice

3-stepeni ElectroClean sistem jonizuje i hvata sve čestice

3-stepeni ElectroClean sistem za filtriranje radi u tri faze. * Prvo, predfilter blokira veće čestice, kao što su dlake, čestice sa krzna životinja i alergeni iz kućne prašine. * Drugo, finije čestice koje su prošle kroz predfilter, uključujući bakterije i viruse, biće naelektrisane korona jonizatorom. * Treće, ESP filter (filter za elektrostatičko taloženje) privlači te naelektrisane čestice na svoju površinu i tu ih zadržava.

Aktivni kiseonik sterilizuje zagađivače i prečišćava filter

Aktivni kiseonik sterilizuje zagađivače i prečišćava filter

Aktivni kiseonik, koji stvara korona jonizator sterilizuje štetne mikroorganizme kao što su bakterije i virusi uhvaćeni u ESP filteru. Zatim prolazi kroz zeolitni filter, gde oksidira prikupljene gasove, čineći ih neškodljivim. Zahvaljujući ovom procesu, zeolitni filter se neprekidno prečišćava pa će njegov životni vek biti duži za nekoliko godina.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Komentari

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana