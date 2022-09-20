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  • Uvek zdrav vazduh
  • Uvek zdrav vazduh
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  • Uvek zdrav vazduh

Obustavljeno

Prečišćivač vazduha za dnevnu sobu

AC4064

5
| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod
Uvek zdrav vazduh
Prečišćivać vazduha kompanije Philips isporučuje se sa jedinstvenim šestostepenim CleanAir sistemom koji uklanja i steriliše štetne supstance. Njegova funkcija SmartAir Control automatski meri i kontroliše kvalitet vazduha u prostorijama.
Pogledajte sve prednosti

uz SmartAir Control

Uvek zdrav vazduh

  • Pametan senzor

  • 40 m2

SmartAir kontrola meri i kontroliše kvalitet vazduha

SmartAir kontrola meri i kontroliše kvalitet vazduha

Ugrađeni senzor meri kvalitet vazduha u prostoriji i automatski aktivira odgovarajuću postavku brzine što garantuje najbolji mogući kvalitet vazduha u prostorijama. Dvobojni displej informiše vas o trenutnom kvalitetu vazduha tako što sija crveno dok kvalitet vazduha ne postane zadovoljavajući, a kada vazduh ponovo postane svež i zdrav, postaje zelen.

BoostPower prečišćava velikom brzinom

BoostPower prečišćava velikom brzinom

Kada se aparat uključi u BoostPower režimu, podešen je na postavku velike brzine ventilatora da bi se vazduh brzo prečistio. Posle 30 minuta, automatski se prebacuje na režim SmartAir kontrole.

3-stepeni ElectroClean sistem jonizuje i hvata sve čestice

3-stepeni ElectroClean sistem jonizuje i hvata sve čestice

3-stepeni ElectroClean sistem za filtriranje radi u tri faze. * Prvo, predfilter blokira veće čestice, kao što su dlake, čestice sa krzna životinja i alergeni iz kućne prašine. * Drugo, finije čestice koje su prošle kroz predfilter, uključujući bakterije i viruse, biće naelektrisane korona jonizatorom. * Treće, ESP filter (filter za elektrostatičko taloženje) privlači te naelektrisane čestice na svoju površinu i tu ih zadržava.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
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20/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Уред който всеки трябва да има .

Препоръчвам уреда ,безсумен на първо място ,лесен за употреба , а въздухй винаги чист.

Prednosti

По-чист въздух

Mane

За мен няма недостатъци

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AC4064/00 Пречиствател на въздух за всекидневна

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AC4064/00 Пречиствател на въздух за всекидневна

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