2 godine garancije
Obustavljeno
Pametan senzor
40 m2
Ugrađeni senzor meri kvalitet vazduha u prostoriji i automatski aktivira odgovarajuću postavku brzine što garantuje najbolji mogući kvalitet vazduha u prostorijama. Dvobojni displej informiše vas o trenutnom kvalitetu vazduha tako što sija crveno dok kvalitet vazduha ne postane zadovoljavajući, a kada vazduh ponovo postane svež i zdrav, postaje zelen.
Kada se aparat uključi u BoostPower režimu, podešen je na postavku velike brzine ventilatora da bi se vazduh brzo prečistio. Posle 30 minuta, automatski se prebacuje na režim SmartAir kontrole.
3-stepeni ElectroClean sistem za filtriranje radi u tri faze. * Prvo, predfilter blokira veće čestice, kao što su dlake, čestice sa krzna životinja i alergeni iz kućne prašine. * Drugo, finije čestice koje su prošle kroz predfilter, uključujući bakterije i viruse, biće naelektrisane korona jonizatorom. * Treće, ESP filter (filter za elektrostatičko taloženje) privlači te naelektrisane čestice na svoju površinu i tu ih zadržava.
5.0
od 5
1
Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
Бехита
20/09/2022
България
Verifikovani kupac
Уред който всеки трябва да има .
Препоръчвам уреда ,безсумен на първо място ,лесен за употреба , а въздухй винаги чист.
Prednosti
По-чист въздух
Mane
За мен няма недостатъци
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AC4064/00 Пречиствател на въздух за всекидневна
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AC4064/00 Пречиствател на въздух за всекидневна