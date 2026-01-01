Blokada za zaštitu zdravog vazduha garantuje da će vazduh uvek biti zdrav

Funkcija blokade za zaštitu zdravog vazduha garantuje da ćete uvek imati zdrav vazduh. Isključuje prečišćivač kada više nije moguće garantovati zdrav vazduh. Kada je jedan od filtera skoro pun i potrebno ga je očistiti ili zameniti, alarm za zaštitu zdravog vazduha će vas upozoriti da je potrebno da zamenite ili očistite filter. Ako korisnik ne zameni filter, aparat prestaje da radi i zaključava se.