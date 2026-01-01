Obustavljeno
AC4155/00
Uvek zdrav vazduh
Kombinovani Philips prečišćavač i ovlaživač vazduha isporučuje se sa filterom za ovlaživanje koji sprečava stvaranje kamenca, eliminiše bacile, viruse i buđ, čime se garantuje zdrav vazduh za vas i vašu porodicu.
Eliminiše bacile i buđ
Philips napredni filter za ovlaživanje apsorbuje bacile, buđ, viruse i kamenac iz vode, kako bi se sprečilo oslobađanje tih čestica u vazduh.
Alarm za zaštitu zdravog vazduha daje pravovremeno upozorenje kada je potrebno zameniti filter. Kada ne zamenite filter na vreme, aparat prestaje da radi kako bi se sprečio rad bez efekta pošto je filter pun. Time se garantuje da ćete uvek imati zdrav vazduh.
Funkcija blokade za zaštitu zdravog vazduha garantuje da ćete uvek imati zdrav vazduh. Isključuje prečišćivač kada više nije moguće garantovati zdrav vazduh. Kada je jedan od filtera skoro pun i potrebno ga je očistiti ili zameniti, alarm za zaštitu zdravog vazduha će vas upozoriti da je potrebno da zamenite ili očistite filter. Ako korisnik ne zameni filter, aparat prestaje da radi i zaključava se.
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