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  • Uvek zdrav vazduh
  • Uvek zdrav vazduh

Obustavljeno

AC HEPA

AC4158/00

5

| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod

Uvek zdrav vazduh

HEPA filter sa aktivnim ugljenikom zaustavlja ultrafine čestice, alergene, bakterije i viruse, kao i širok spektar štetnih gasova, uključujući formaldehid. Ovaj filter visokih performansi razvijen je u saradnji sa stručnjacima iz Nemačke

Pogledajte sve prednosti

Uvek zdrav vazduh

  • Uklanja ultrafine čestice do 0,02 um

Filtrira ultrafine čestice >20 nanometara*

*U kombinaciji sa HEPA filterom, višefunkcionalni filter zaustavlja ultrafine čestice >20 nanometara, uključujući bakterije, prašinu, alergene i neke viruse. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, ptičiji grip, ljudski grip i bakterija Legionela veći su od 20 nanometara.

Alarm za zaštitu zdravog vazduha upozorava vas kada da zamenite filter

Alarm za zaštitu zdravog vazduha odmah vas upozorava kada je potrebno zameniti filter. Kada je jedan od filtera skoro pun i potrebno ga je očistiti ili zameniti, alarm za zaštitu zdravog vazduha će vas podsetiti da je potrebno da zamenite ili očistite filter.

Blokada za zaštitu zdravog vazduha garantuje da će vazduh uvek biti zdrav

Funkcija blokade za zaštitu zdravog vazduha garantuje da će vazduh uvek biti zdrav. Isključuje prečišćivač kada više nije moguće garantovati zdrav vazduh. Ako ne zamenite filter na vreme, blokada za zaštitu zdravog vazduha će se aktivirati i zaključati uređaj kako bi se sprečila sekundarna kontaminacija usled prljavog filtera. Uvek garantujemo čist vazduh.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

27/05/2018

България

България

Предимството да дишаш чист въздух.

Ползвам го от няколко месеца. Имам домашен любимец- котка. Включвам го вечер, като се прибера и го оставям да работи до сутринта. Резултата е - почти никакъв прах по мебелите, по - малко косми в помещението и доста спокоен сън.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AC4158/00 AC HEPA

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AC4158/00 AC HEPA

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  1. Prema Izveštaju o proceni mikrobiološkog rizika iz 2008. Koji je objavila Svetska zdravstvena organizacija (WHO), ptičiji grip, ljudski grip, Legionela, virus hepatitisa i SARS koronavirus su veći od 0,02 mikrona.