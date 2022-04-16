2 godine garancije
Obustavljeno
AZ700T/12
Funkcija „nasumično/ponavljanje“ pomaže vam da se oslobodite dosadnog i svaki put istog redosleda reprodukcije muzike. Nakon učitavanja omiljenih pesama na plejer, sve što treba da uradite je da izaberete jedan od režima – „Nasumično“ ili „Ponavljanje“ da bi se pesme reprodukovale po redosledu različitih režima. Uživajte u drugačijem i jedinstvenom doživljaju muzike svaki put kada povežete plejer.
Funkcija programiranja reprodukcije CD-a omogućava da uživate u omiljenim pesmama po željenom redosledu.
Bass Reflex stvara dublji bas zvuk u kompaktnom sistemu zvučne kutije koji se razlikuje od tradicionalnog sistema sa bas kanalom koji je akustički usklađen sa wooferom radi poboljšanja reprodukcije niskih frekvencija. Rezultat su dublji basovi uz manje izobličenja. Sistem radi na principu rezonance vazdušne mase u bas cevi i vibriranja kao kod tradicionalnog woofera. Uz woofer sistem produžuje zvuk niske frekvencije i stvara novu dimenziju dubine basova.
3.9
od 5
17
Komentari
Andrija14
16/04/2022
Hrvatska
Proizvod je odličan
Odličan proizvod sa premium karakteristikama i uređaj je za poželjeti.
Prednosti
Odličan zvuk
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AZ700T CD Soundmachine
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AZ700T CD Soundmachine
Lemon27
03/11/2020
Česká republika
nemá chybu to to rádio
nemáchybu to to rádio doporučuju všem vše funguje jak má
Prednosti
vše ok
Mane
nic
Ova recenzija je napisana za AZ700T CD Soundmachine
Ova recenzija je napisana za AZ700T CD Soundmachine
Andrew59
28/08/2020
Polska
Philips na każdą okazję.
Uniwersalny boombox, ma wszystkie przydatne funkcje i odtwarza każdy nośnik,oprócz kaset,Można sluchać z płytycd, z pendriva, ze smartphona poprzez bluetooth,
Prednosti
Stosunkowo nieduży i dostępny cenowo, ma głęboki dźwięk.
Mane
pilot nie jest najwyższych lotów, tandetny,trudna wymiana baterii.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AZ700T Boombox CD
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AZ700T Boombox CD