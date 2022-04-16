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Obustavljeno

AZ700T CD Soundmachine

AZ700T/12

3.9
| (17) Komentari
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CD nasumično/ponavljanje za personalizovano uživanje u muzici

CD nasumično/ponavljanje za personalizovano uživanje u muzici

Funkcija „nasumično/ponavljanje“ pomaže vam da se oslobodite dosadnog i svaki put istog redosleda reprodukcije muzike. Nakon učitavanja omiljenih pesama na plejer, sve što treba da uradite je da izaberete jedan od režima – „Nasumično“ ili „Ponavljanje“ da bi se pesme reprodukovale po redosledu različitih režima. Uživajte u drugačijem i jedinstvenom doživljaju muzike svaki put kada povežete plejer.

Mogućnost program. 20 numera sa CD-a

Funkcija programiranja reprodukcije CD-a omogućava da uživate u omiljenim pesmama po željenom redosledu.

Bass Reflex sistem zvučnika daje snažan i dubok bas

Bass Reflex sistem zvučnika daje snažan i dubok bas

Bass Reflex stvara dublji bas zvuk u kompaktnom sistemu zvučne kutije koji se razlikuje od tradicionalnog sistema sa bas kanalom koji je akustički usklađen sa wooferom radi poboljšanja reprodukcije niskih frekvencija. Rezultat su dublji basovi uz manje izobličenja. Sistem radi na principu rezonance vazdušne mase u bas cevi i vibriranja kao kod tradicionalnog woofera. Uz woofer sistem produžuje zvuk niske frekvencije i stvara novu dimenziju dubine basova.

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Komentari

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3.9

od 5

17

Komentari

2

16/04/2022

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod je odličan

Odličan proizvod sa premium karakteristikama i uređaj je za poželjeti.

Prednosti

Odličan zvuk

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AZ700T CD Soundmachine

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AZ700T CD Soundmachine

03/11/2020

Česká republika

Česká republika

nemá chybu to to rádio

nemáchybu to to rádio doporučuju všem vše funguje jak má

Prednosti

vše ok

Mane

nic

Ova recenzija je napisana za AZ700T CD Soundmachine

Ova recenzija je napisana za AZ700T CD Soundmachine

28/08/2020

Polska

Polska

Philips na każdą okazję.

Uniwersalny boombox, ma wszystkie przydatne funkcje i odtwarza każdy nośnik,oprócz kaset,Można sluchać z płytycd, z pendriva, ze smartphona poprzez bluetooth,

Prednosti

Stosunkowo nieduży i dostępny cenowo, ma głęboki dźwięk.

Mane

pilot nie jest najwyższych lotów, tandetny,trudna wymiana baterii.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AZ700T Boombox CD

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AZ700T Boombox CD

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