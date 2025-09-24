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  • Glatko i prijatno brijanje
  • Glatko i prijatno brijanje
  • Glatko i prijatno brijanje
  • Glatko i prijatno brijanje
  • Glatko i prijatno brijanje
  • Glatko i prijatno brijanje
  • Glatko i prijatno brijanje
  • Glatko i prijatno brijanje
  • Glatko i prijatno brijanje
  • Glatko i prijatno brijanje
  • Glatko i prijatno brijanje
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  • Glatko i prijatno brijanje
  • Glatko i prijatno brijanje
  • Glatko i prijatno brijanje
  • Glatko i prijatno brijanje
  • Glatko i prijatno brijanje
  • Glatko i prijatno brijanje
  • Glatko i prijatno brijanje
  • Glatko i prijatno brijanje
  • Glatko i prijatno brijanje
  • Glatko i prijatno brijanje

Obustavljeno

Bodygroom series 3000Vodootporni aparat za brijanje dlačica na telu

BG2024/15

4.4
| (336) Komentari | 90% preporučuje ovaj proizvod
Glatko i prijatno brijanje
Aparat serije 3000 je dizajniran tako da se izbori sa dlačicama na svim površinama uz maksimalnu prijatnost. Možete da se obrijete koristeći sistem za prijatan osećaj na koži ili da podrežete bradu uz češalj dužine od 3 mm.
Pogledajte sve prednosti
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Najpoželjniji brend za električnu mušku negu na svetu1

Bilo kuda ispod nivoa vrata

Glatko i prijatno brijanje

  • Sistem za prijatan osećaj na koži

  • 1 češalj „na klik“, 3 mm

  • 50 min. bežične upotr./8 sati punjenja

Pouzdano podrezivanje ili brijanje svih delova tela

Pouzdano podrezivanje ili brijanje svih delova tela

Ovaj aparat je dizajniran tako da bude bezbedan i prijatan za korišćenje pod pazuhom, na grudima i stomaku, leđima i ramenima, preponama i nogama. Sistem za prijatan osećaj na koži hvata i seče dlačice različite dužine, bez potrebe za korišćenjem više nastavaka ili oštrih sečiva. Dvosmerni trimeri seku duže dlačice, a folija omogućava glatko brijanje.

Zaobljeni vrhovi i hipoalergena folija osiguravaju prijatan osećaj na koži

Zaobljeni vrhovi i hipoalergena folija osiguravaju prijatan osećaj na koži

Sistem za prijatan osećaj na koži obuhvata hipoalergenu foliju i zaobljene vrhove koji štite kožu tokom brijanja.

Opremljen je češljem za glatko podrezivanje od 3 mm

Opremljen je češljem za glatko podrezivanje od 3 mm

1 češalj za prirodno podrezivanje od 3 mm. Postavite češalj na aparat za brijanje da biste podrezali sve dlačice na 3 mm. Možete da koristite aparat i bez češlja za glatkije brijanje. Za gušće dlačice preporučujemo skraćivanje pomoću češlja.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.4

od 5

336

Komentari

90%

preporučuje ovaj proizvod

24/09/2025

Srbija

Srbija

sjajan je

Zadovoljan sam aparatom. Prepocujem svima da koriste ovu seriju trime za negu tela

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Bodygroom Series 3000 BG3027/05 Vodootporni trimer prepona i tela

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Bodygroom Series 3000 BG3027/05 Vodootporni trimer prepona i tela

04/03/2022

Srbija

Srbija

odličan je

odličan je za uklanjanje dlaka sa celog tela, brzo i efikasno, prethodno napunjen za samo sat vremena izdržao je 40minuta...

Prednosti

potpuno je usmeren za korišćenje za šta je i namenjen

Mane

nema mane

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Bodygroom series 3000 BG3015/13 Showerproof body groomer

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Bodygroom series 3000 BG3015/13 Showerproof body groomer

10/11/2022

Hrvatska

Hrvatska

Odličan

Sasvim dobar uređaj. Preporučujem onima koji traže ovakvu vrstu uređaja.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Bodygroom series 3000 BG3010/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Bodygroom series 3000 BG3010/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo

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  1. Online istraživanje sprovedeno 2024. godine među 16.003 muškarca, korisnika električnih uređaja za ličnu negu. 