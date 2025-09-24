2 godine garancije
Obustavljeno
Sistem za prijatan osećaj na koži
1 češalj „na klik“, 3 mm
50 min. bežične upotr./8 sati punjenja
Ovaj aparat je dizajniran tako da bude bezbedan i prijatan za korišćenje pod pazuhom, na grudima i stomaku, leđima i ramenima, preponama i nogama. Sistem za prijatan osećaj na koži hvata i seče dlačice različite dužine, bez potrebe za korišćenjem više nastavaka ili oštrih sečiva. Dvosmerni trimeri seku duže dlačice, a folija omogućava glatko brijanje.
Sistem za prijatan osećaj na koži obuhvata hipoalergenu foliju i zaobljene vrhove koji štite kožu tokom brijanja.
1 češalj za prirodno podrezivanje od 3 mm. Postavite češalj na aparat za brijanje da biste podrezali sve dlačice na 3 mm. Možete da koristite aparat i bez češlja za glatkije brijanje. Za gušće dlačice preporučujemo skraćivanje pomoću češlja.
4.4
od 5
336
Komentari
90%
preporučuje ovaj proizvod
salileo
24/09/2025
Srbija
sjajan je
Zadovoljan sam aparatom. Prepocujem svima da koriste ovu seriju trime za negu tela
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Bodygroom Series 3000 BG3027/05 Vodootporni trimer prepona i tela
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Bodygroom Series 3000 BG3027/05 Vodootporni trimer prepona i tela
Marcfilonus
04/03/2022
Srbija
odličan je
odličan je za uklanjanje dlaka sa celog tela, brzo i efikasno, prethodno napunjen za samo sat vremena izdržao je 40minuta...
Prednosti
potpuno je usmeren za korišćenje za šta je i namenjen
Mane
nema mane
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Bodygroom series 3000 BG3015/13 Showerproof body groomer
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Bodygroom series 3000 BG3015/13 Showerproof body groomer
Bosna1
10/11/2022
Hrvatska
Odličan
Sasvim dobar uređaj. Preporučujem onima koji traže ovakvu vrstu uređaja.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Bodygroom series 3000 BG3010/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Bodygroom series 3000 BG3010/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo
Online istraživanje sprovedeno 2024. godine među 16.003 muškarca, korisnika električnih uređaja za ličnu negu.