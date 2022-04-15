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Aparat za brijanje dlačica na TELU
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Bodygroom series 3000 Vodootporni aparat za brijanje dlačica na telu
Obustavljeno
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BG2024/15
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Korisnički priručnik
EU izjava o usaglašenosti - English (US)
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Da li mogu da koristim Philips aparat za negu dok je povezan na strujnu utičnicu?
Mogu li da putujem sa Philips proizvodom za negu ili lepotu?
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