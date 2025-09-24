2 godine garancije
Triple Protect sistem za brijanje
Detaljni rezultati na koži
Dvosmerni češljevi za trimovanje
100% vodootporan
Sistem za brijanje Triple Protect ima biserne vrhove za poboljšanu udobnost kože, otvore u obliku dijamanta za lako zatezanje kože, dok štitnik značajno umanjuje iritaciju kože.
Naša tehnologija sečenja (do 0,2 mm) pruža vam detaljno i precizno iskustvo sređivanja koje vam je potrebno. Naša folija za brijanje u obliku dijamanta radi besprekorno kako bi osigurala gladak, ravnomerni završni izgled, ostavljajući vašu kožu mekom i osveženom.
Nudeći prilagodljive dužine od 2 ili 3 mm da odgovaraju vašem stilu, dvosmerni češljevi trimuju u bilo kom smeru, osiguravajući lako i efikasno sređivanje celog tela, čak i u intimnim zonama.
4.4
od 5
336
Komentari
90%
preporučuje ovaj proizvod
salileo
24/09/2025
Srbija
sjajan je
Zadovoljan sam aparatom. Prepocujem svima da koriste ovu seriju trime za negu tela
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Bodygroom Series 3000 BG3027/05 Vodootporni trimer prepona i tela
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Bodygroom Series 3000 BG3027/05 Vodootporni trimer prepona i tela
Marcfilonus
04/03/2022
Srbija
odličan je
odličan je za uklanjanje dlaka sa celog tela, brzo i efikasno, prethodno napunjen za samo sat vremena izdržao je 40minuta...
Prednosti
potpuno je usmeren za korišćenje za šta je i namenjen
Mane
nema mane
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Bodygroom series 3000 BG3015/13 Showerproof body groomer
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Bodygroom series 3000 BG3015/13 Showerproof body groomer
Bosna1
10/11/2022
Hrvatska
Odličan
Sasvim dobar uređaj. Preporučujem onima koji traže ovakvu vrstu uređaja.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Bodygroom series 3000 BG3010/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Bodygroom series 3000 BG3010/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo
Online istraživanje sprovedeno 2024. godine među 16.003 muškarca, korisnika električnih uređaja za ličnu negu.
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