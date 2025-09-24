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Sve serije

  • Glatko sređivanje tela bez napora
  • Glatko sređivanje tela bez napora
  • Glatko sređivanje tela bez napora
  • Glatko sređivanje tela bez napora
  • Glatko sređivanje tela bez napora
  • Glatko sređivanje tela bez napora
  • Glatko sređivanje tela bez napora
  • Glatko sređivanje tela bez napora
  • Glatko sređivanje tela bez napora
  • Glatko sređivanje tela bez napora
  • Glatko sređivanje tela bez napora
  • Glatko sređivanje tela bez napora
  • Glatko sređivanje tela bez napora
  • Glatko sređivanje tela bez napora
  • Glatko sređivanje tela bez napora
  • Glatko sređivanje tela bez napora
  • Glatko sređivanje tela bez napora
  • Glatko sređivanje tela bez napora

2+3 produžena garancija

Body Groomer 3000 SeriesSa Triple Protect sistem za brijanje

BG3480/15

4.4
| (336) Komentari | 90% preporučuje ovaj proizvod
Glatko sređivanje tela bez napora
Iskusite sređivanje tela bez napora i povišen nivo udobnosti za kožu. Sistem za brijanje Triple Protect osigurava temeljno i glatko brijanje, čak i na osetljivim područjima, dok nastavak sa češljem od 2 ili 3 mm pruža definisan, podšišan izgled.
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Najpoželjniji brend za električnu mušku negu na svetu1

Za temeljne, a ipak udobne rezultate

Glatko sređivanje tela bez napora

  • Triple Protect sistem za brijanje

  • Detaljni rezultati na koži

  • Dvosmerni češljevi za trimovanje

  • 100% vodootporan

Patentirana tehnologija sečenja za nežnost prema koži

Patentirana tehnologija sečenja za nežnost prema koži

Sistem za brijanje Triple Protect ima biserne vrhove za poboljšanu udobnost kože, otvore u obliku dijamanta za lako zatezanje kože, dok štitnik značajno umanjuje iritaciju kože.

Glatko, detaljno brijanje do dužine od 0,2 mm

Glatko, detaljno brijanje do dužine od 0,2 mm

Naša tehnologija sečenja (do 0,2 mm) pruža vam detaljno i precizno iskustvo sređivanja koje vam je potrebno. Naša folija za brijanje u obliku dijamanta radi besprekorno kako bi osigurala gladak, ravnomerni završni izgled, ostavljajući vašu kožu mekom i osveženom.

Češljevi koji se postavljaju jednim klikom za trimovanje dlačica u bilo kom smeru

Češljevi koji se postavljaju jednim klikom za trimovanje dlačica u bilo kom smeru

Nudeći prilagodljive dužine od 2 ili 3 mm da odgovaraju vašem stilu, dvosmerni češljevi trimuju u bilo kom smeru, osiguravajući lako i efikasno sređivanje celog tela, čak i u intimnim zonama.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.4

od 5

336

Komentari

90%

preporučuje ovaj proizvod

24/09/2025

Srbija

Srbija

sjajan je

Zadovoljan sam aparatom. Prepocujem svima da koriste ovu seriju trime za negu tela

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Bodygroom Series 3000 BG3027/05 Vodootporni trimer prepona i tela

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Bodygroom Series 3000 BG3027/05 Vodootporni trimer prepona i tela

04/03/2022

Srbija

Srbija

odličan je

odličan je za uklanjanje dlaka sa celog tela, brzo i efikasno, prethodno napunjen za samo sat vremena izdržao je 40minuta...

Prednosti

potpuno je usmeren za korišćenje za šta je i namenjen

Mane

nema mane

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Bodygroom series 3000 BG3015/13 Showerproof body groomer

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Bodygroom series 3000 BG3015/13 Showerproof body groomer

10/11/2022

Hrvatska

Hrvatska

Odličan

Sasvim dobar uređaj. Preporučujem onima koji traže ovakvu vrstu uređaja.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Bodygroom series 3000 BG3010/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Bodygroom series 3000 BG3010/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo

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  1. Online istraživanje sprovedeno 2024. godine među 16.003 muškarca, korisnika električnih uređaja za ličnu negu. 

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