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  • Kompletno doterivanje tela, bezbedno i za intimne zone
  • Kompletno doterivanje tela, bezbedno i za intimne zone
  • Kompletno doterivanje tela, bezbedno i za intimne zone
  • Kompletno doterivanje tela, bezbedno i za intimne zone
  • Kompletno doterivanje tela, bezbedno i za intimne zone
  • Kompletno doterivanje tela, bezbedno i za intimne zone
  • Kompletno doterivanje tela, bezbedno i za intimne zone
  • Kompletno doterivanje tela, bezbedno i za intimne zone
  • Kompletno doterivanje tela, bezbedno i za intimne zone
  • Kompletno doterivanje tela, bezbedno i za intimne zone
  • Kompletno doterivanje tela, bezbedno i za intimne zone
  • Kompletno doterivanje tela, bezbedno i za intimne zone
  • Kompletno doterivanje tela, bezbedno i za intimne zone
  • Kompletno doterivanje tela, bezbedno i za intimne zone
  • Kompletno doterivanje tela, bezbedno i za intimne zone
  • Kompletno doterivanje tela, bezbedno i za intimne zone
  • Kompletno doterivanje tela, bezbedno i za intimne zone
  • Kompletno doterivanje tela, bezbedno i za intimne zone
  • Kompletno doterivanje tela, bezbedno i za intimne zone
  • Kompletno doterivanje tela, bezbedno i za intimne zone
  • Kompletno doterivanje tela, bezbedno i za intimne zone
  • Kompletno doterivanje tela, bezbedno i za intimne zone

2+3 produžena garancija

Bodygroom Series 5000Vodootporni trimer prepona i tela

BG5021/15

4.5
| (224) Komentari | 91% preporučuje ovaj proizvod
Kompletno doterivanje tela, bezbedno i za intimne zone
Serija 5000 je dizajnirana da moćno uklanja dlačice bez kompromisa po pitanju udobnosti kože, čak i na teško dostupnim mestima, kao što su leđa. Koristite brijač koji je nežan prema koži sa 2D tehnologijom koja prati konture ili skraćujte dlačice pomoću češljeva dužine 2, 3 ili 5 mm.
Pogledajte sve prednosti
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Najpoželjniji brend za električnu mušku negu na svetu1

2D tehnologija koja se prilagođava konturama i štiti kožu

Kompletno doterivanje tela, bezbedno i za intimne zone

  • 5 češljeva na klik (2-3-5-7 mm)

  • 2D brijač koji prati konturu tela

  • 61 min. bežične upotrebe / 1 sat punjenja

  • Dodatak za leđa

  • Do 5 godina garancije

Doterivanje celog tela u jednom proizvodu

Doterivanje celog tela u jednom proizvodu

Sada možete samouvereno doterivati celo telo jednim alatom. Ovaj Philips brijač za celo telo za muškarce skraćuje dlačice na 3 različite dužine za čiste, ujednačene rezultate na leđima, ramenima, grudima, trbušnjacima, pazusima, rukama, preponama i nogama.

Doterivanje teško dostupnih mesta sa dodatkom za leđa

Doterivanje teško dostupnih mesta sa dodatkom za leđa

Uklonite dlačice sa leđa bez teškoća. Ovaj nastavak je posebno osmišljen za praktično brijanja dlačica sa leđa.

Bezbedno i udobno brijanje osetljive kože

Bezbedno i udobno brijanje osetljive kože

Glava brijača ima patentirane zaobljene vrhove i hipo-alergensku foliju koja štiti kožu od ogrebotina i posekotina prilikom brijanja.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.5

od 5

224

Komentari

91%

preporučuje ovaj proizvod

06/02/2021

Hrvatska

Hrvatska

Odlican aparat za brijanje tijela

Nesto ekstra kvaliteta, brzog punjenja i dugog koristenja. Veoma lijepo lezi u ruci, lak za rukovanje. Sve pohvale i preporuke. Odnos cjene i kavliteta 10+

Prednosti

Najbolji Philips

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo

16/07/2018

Hrvatska

Hrvatska

Izvrstan proizvod!

Philips brijač BG5020 se pokazao kao prava stvar, ali opet, od Philipsa nisam ništa manje niti očekivao :-) ! Učinkovit, vrlo temeljit (znači, nema onog - negdje obrije, a negdje ne), praktičan i jednostavan za uporabu. Meni posve dovoljno da Vam se zahvalim na ovom "otkriću" :-) (ja sam, naime, dosad bio čovjek samo od britvica). Uživat ću u daljnjem korištenju. Srdačan pozdrav!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo

04/07/2018

Hrvatska

Hrvatska

odličan proizvod

Aparat za brijanje stigao neki dan, odličan je. O produžetku za leđa nisam imao pojma dok ga nisam vidio u kutiji s ostalim dijelovima. Zadovoljan sam, praktičan je i elegantan. Veselim se buducim nagradnim igrama 5+!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo

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  1. Online istraživanje sprovedeno 2024. godine među 16.003 muškarca, korisnika električnih uređaja za ličnu negu. 

  1. Garancija pokriva do 5 godina, uključujući standardnu dvogodišnju globalnu garanciju, uz dodatne tri godine koje su dostupne nakon registrovanja uređaja u roku od 90 dana od kupovine.