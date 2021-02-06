2 godine garancije
5 češljeva na klik (2-3-5-7 mm)
2D brijač koji prati konturu tela
61 min. bežične upotrebe / 1 sat punjenja
Dodatak za leđa
Do 5 godina garancije
Sada možete samouvereno doterivati celo telo jednim alatom. Ovaj Philips brijač za celo telo za muškarce skraćuje dlačice na 3 različite dužine za čiste, ujednačene rezultate na leđima, ramenima, grudima, trbušnjacima, pazusima, rukama, preponama i nogama.
Uklonite dlačice sa leđa bez teškoća. Ovaj nastavak je posebno osmišljen za praktično brijanja dlačica sa leđa.
Glava brijača ima patentirane zaobljene vrhove i hipo-alergensku foliju koja štiti kožu od ogrebotina i posekotina prilikom brijanja.
4.5
od 5
224
Komentari
91%
preporučuje ovaj proizvod
Tokar995
06/02/2021
Hrvatska
Odlican aparat za brijanje tijela
Nesto ekstra kvaliteta, brzog punjenja i dugog koristenja. Veoma lijepo lezi u ruci, lak za rukovanje. Sve pohvale i preporuke. Odnos cjene i kavliteta 10+
Prednosti
Najbolji Philips
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo
KrunoOs
16/07/2018
Hrvatska
Izvrstan proizvod!
Philips brijač BG5020 se pokazao kao prava stvar, ali opet, od Philipsa nisam ništa manje niti očekivao :-) ! Učinkovit, vrlo temeljit (znači, nema onog - negdje obrije, a negdje ne), praktičan i jednostavan za uporabu. Meni posve dovoljno da Vam se zahvalim na ovom "otkriću" :-) (ja sam, naime, dosad bio čovjek samo od britvica). Uživat ću u daljnjem korištenju. Srdačan pozdrav!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo
hump1
04/07/2018
Hrvatska
odličan proizvod
Aparat za brijanje stigao neki dan, odličan je. O produžetku za leđa nisam imao pojma dok ga nisam vidio u kutiji s ostalim dijelovima. Zadovoljan sam, praktičan je i elegantan. Veselim se buducim nagradnim igrama 5+!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo
Online istraživanje sprovedeno 2024. godine među 16.003 muškarca, korisnika električnih uređaja za ličnu negu.
Garancija pokriva do 5 godina, uključujući standardnu dvogodišnju globalnu garanciju, uz dodatne tri godine koje su dostupne nakon registrovanja uređaja u roku od 90 dana od kupovine.