2 godine garancije
Triple Protect sistem za brijanje
Detaljni rezultati na koži
Sklopivi dodatak za leđa
Dvosmerni češljevi za trimovanje
100% vodootporan
Sistem za brijanje Triple Protect ima biserne vrhove za poboljšanu udobnost kože, otvore u obliku dijamanta za lako zatezanje kože, dok štitnik značajno umanjuje iritaciju kože.
Naša tehnologija sečenja (do 0,2 mm) pruža vam detaljno i precizno iskustvo sređivanja koje vam je potrebno. Naša folija za brijanje u obliku dijamanta radi besprekorno kako bi osigurala gladak, ravnomerni završni izgled, ostavljajući vašu kožu mekom i osveženom.
Naš novodizajnirani, sklopivi nastavak za leđa pruža poboljšano ergonomsko iskustvo i značajno poboljšava doseg na celom telu. Drška dolazi sa različitim podešavanjima kako bi omogućila udobno brijanje sa svih strana.
4.5
od 5
224
Komentari
91%
preporučuje ovaj proizvod
Tokar995
06/02/2021
Hrvatska
Odlican aparat za brijanje tijela
Nesto ekstra kvaliteta, brzog punjenja i dugog koristenja. Veoma lijepo lezi u ruci, lak za rukovanje. Sve pohvale i preporuke. Odnos cjene i kavliteta 10+
Prednosti
Najbolji Philips
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo
KrunoOs
16/07/2018
Hrvatska
Izvrstan proizvod!
Philips brijač BG5020 se pokazao kao prava stvar, ali opet, od Philipsa nisam ništa manje niti očekivao :-) ! Učinkovit, vrlo temeljit (znači, nema onog - negdje obrije, a negdje ne), praktičan i jednostavan za uporabu. Meni posve dovoljno da Vam se zahvalim na ovom "otkriću" :-) (ja sam, naime, dosad bio čovjek samo od britvica). Uživat ću u daljnjem korištenju. Srdačan pozdrav!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo
hump1
04/07/2018
Hrvatska
odličan proizvod
Aparat za brijanje stigao neki dan, odličan je. O produžetku za leđa nisam imao pojma dok ga nisam vidio u kutiji s ostalim dijelovima. Zadovoljan sam, praktičan je i elegantan. Veselim se buducim nagradnim igrama 5+!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo
Online istraživanje sprovedeno 2024. godine među 16.003 muškarca, korisnika električnih uređaja za ličnu negu.
Opcija brzog punjenja pruža dovoljno snage za jedno podrezivanje
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