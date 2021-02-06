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  • Nežno prema koži, negovanje celog tela
  • Nežno prema koži, negovanje celog tela
  • Nežno prema koži, negovanje celog tela
  • Nežno prema koži, negovanje celog tela
  • Nežno prema koži, negovanje celog tela
  • Nežno prema koži, negovanje celog tela
  • Nežno prema koži, negovanje celog tela
  • Nežno prema koži, negovanje celog tela
  • Nežno prema koži, negovanje celog tela
  • Nežno prema koži, negovanje celog tela
  • Nežno prema koži, negovanje celog tela
  • Nežno prema koži, negovanje celog tela
  • Nežno prema koži, negovanje celog tela
  • Nežno prema koži, negovanje celog tela
  • Nežno prema koži, negovanje celog tela
  • Nežno prema koži, negovanje celog tela
  • Nežno prema koži, negovanje celog tela
  • Nežno prema koži, negovanje celog tela
  • Nežno prema koži, negovanje celog tela
  • Nežno prema koži, negovanje celog tela
  • Nežno prema koži, negovanje celog tela
  • Nežno prema koži, negovanje celog tela

2+3 produžena garancija

Body Groomer 5000 SeriesSa Triple Protect sistem za brijanje

BG5480/15

4.5
| (224) Komentari | 91% preporučuje ovaj proizvod
Nežno prema koži, negovanje celog tela
Doživite detaljno, glatko brijanje na celom telu, uključujući i intimne zone, bez kompromisa po pitanju udobnosti kože. Dostupna su 3 podešavanja dužine za svestrano trimovanje, a sklopivi nastavak za leđa pomaže kod teško dostupnih područja.
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Najpoželjniji brend za električnu mušku negu na svetu1

Za uredne rezultate na celom telu koji su bezbedni za kožu

Nežno prema koži, negovanje celog tela

  • Triple Protect sistem za brijanje

  • Detaljni rezultati na koži

  • Sklopivi dodatak za leđa

  • Dvosmerni češljevi za trimovanje

  • 100% vodootporan

Patentirana tehnologija sečenja za nežnost prema koži

Patentirana tehnologija sečenja za nežnost prema koži

Sistem za brijanje Triple Protect ima biserne vrhove za poboljšanu udobnost kože, otvore u obliku dijamanta za lako zatezanje kože, dok štitnik značajno umanjuje iritaciju kože.

Glatko, detaljno brijanje do dužine od 0,2 mm

Glatko, detaljno brijanje do dužine od 0,2 mm

Naša tehnologija sečenja (do 0,2 mm) pruža vam detaljno i precizno iskustvo sređivanja koje vam je potrebno. Naša folija za brijanje u obliku dijamanta radi besprekorno kako bi osigurala gladak, ravnomerni završni izgled, ostavljajući vašu kožu mekom i osveženom.

Za dodatni doseg u teško dostupnim područjima

Za dodatni doseg u teško dostupnim područjima

Naš novodizajnirani, sklopivi nastavak za leđa pruža poboljšano ergonomsko iskustvo i značajno poboljšava doseg na celom telu. Drška dolazi sa različitim podešavanjima kako bi omogućila udobno brijanje sa svih strana.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.5

od 5

224

Komentari

91%

preporučuje ovaj proizvod

06/02/2021

Hrvatska

Hrvatska

Odlican aparat za brijanje tijela

Nesto ekstra kvaliteta, brzog punjenja i dugog koristenja. Veoma lijepo lezi u ruci, lak za rukovanje. Sve pohvale i preporuke. Odnos cjene i kavliteta 10+

Prednosti

Najbolji Philips

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo

16/07/2018

Hrvatska

Hrvatska

Izvrstan proizvod!

Philips brijač BG5020 se pokazao kao prava stvar, ali opet, od Philipsa nisam ništa manje niti očekivao :-) ! Učinkovit, vrlo temeljit (znači, nema onog - negdje obrije, a negdje ne), praktičan i jednostavan za uporabu. Meni posve dovoljno da Vam se zahvalim na ovom "otkriću" :-) (ja sam, naime, dosad bio čovjek samo od britvica). Uživat ću u daljnjem korištenju. Srdačan pozdrav!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo

04/07/2018

Hrvatska

Hrvatska

odličan proizvod

Aparat za brijanje stigao neki dan, odličan je. O produžetku za leđa nisam imao pojma dok ga nisam vidio u kutiji s ostalim dijelovima. Zadovoljan sam, praktičan je i elegantan. Veselim se buducim nagradnim igrama 5+!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo

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  1. Online istraživanje sprovedeno 2024. godine među 16.003 muškarca, korisnika električnih uređaja za ličnu negu. 

  1. Opcija brzog punjenja pruža dovoljno snage za jedno podrezivanje

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