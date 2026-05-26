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  • Kompletno, svestrano negovanje tela i intimne zone
  • Kompletno, svestrano negovanje tela i intimne zone
  • Kompletno, svestrano negovanje tela i intimne zone
  • Kompletno, svestrano negovanje tela i intimne zone
  • Kompletno, svestrano negovanje tela i intimne zone
  • Kompletno, svestrano negovanje tela i intimne zone
  • Kompletno, svestrano negovanje tela i intimne zone
  • Kompletno, svestrano negovanje tela i intimne zone
  • Kompletno, svestrano negovanje tela i intimne zone
  • Kompletno, svestrano negovanje tela i intimne zone
  • Kompletno, svestrano negovanje tela i intimne zone
  • Kompletno, svestrano negovanje tela i intimne zone
  • Kompletno, svestrano negovanje tela i intimne zone
  • Kompletno, svestrano negovanje tela i intimne zone
  • Kompletno, svestrano negovanje tela i intimne zone
  • Kompletno, svestrano negovanje tela i intimne zone

2+3 produžena garancija

Body Groomer 7000 Series2D fleks. glava i sis. sa dvostr. trim. i brijanjem

BG7470/15

4.9
| (39) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Kompletno, svestrano negovanje tela i intimne zone
Jedinstveni sistem sa dvostrukom glavom omogućava vam da bez napora prelazite između brijanja i trimovanja, bez kompromisa po pitanju udobnosti kože. Uz tehnologiju 2D fleksibilne glave, trimer se prilagođava oblinama vašeg tela, hvatajući čak i tvrdoglave dlačice.
Pogledajte sve prednosti
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Najpoželjniji brend za električnu mušku negu na svetu1

Za precizno trimovanje celog tela bezbedno za kožu

Kompletno, svestrano negovanje tela i intimne zone

  • Sistem brijanja sa trostrukom zaštitom

  • 2D fleksibilna glava

  • Oštrice trimera bezbedne za kožu

  • Detaljni rezultati na koži

  • 100% vodootporan

Sistem sa dvostrukom glavom za temeljno brijanje ili stilizovano trimovanje

Sistem sa dvostrukom glavom za temeljno brijanje ili stilizovano trimovanje

Inovativni sistem sa dvostrukom glavom nudi vam glatko, temeljno brijanje koje ostavlja kožu mekom i osveženom, ili precizan izgled trimovanja koji savršeno dopunjuje vaš jedinstveni stil. Ovaj uređaj za negu ima svestranost koja vam je potrebna.

Patentirana tehnologija sečenja za nežnost prema koži

Patentirana tehnologija sečenja za nežnost prema koži

Sistem za brijanje Triple Protect ima biserne vrhove za poboljšanu udobnost kože, otvore u obliku dijamanta za lako zatezanje kože, dok štitnik značajno umanjuje iritaciju kože.

Prilagođava glavu trimera konturama vašeg tela

Prilagođava glavu trimera konturama vašeg tela

Zahvaljujući tehnologiji praćenja kontura, 2D fleksibilna glava prilagođava glavu trimera tako da prati konture delova vašeg tela. Hvata čak i nezgodne dlačice.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.9

od 5

39

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

26/05/2026

Slovensko

Slovensko

Výborný strojček, ktorý splnil očakávania

+ výborný strojček na holenie tela aj intímnych partií + holiacej planžete na intímne partie plne dôverujem + bezpečný princíp holenia, bez porezania + oholí veľmi dobre a bez zbytočného stresu + nástavce pevne držia a počas holenia neodpadávajú + veľmi dobrá aj zastrihávacia časť + praktické prisvietenie na miesto holenia + príjemná ergonómia a dobré držanie v ruke + slušná výdrž batérie + podľa mňa jedna z najlepších možností na holenie tela a intímnych partií v rozumnej cene Philips BG7470/15 hodnotím veľmi pozitívne. Po skúsenostiach s inými strojčekmi mi tento model konečne dáva pocit istoty a dôvery hlavne pri holení intímnych partií. Holiaca planžeta je podľa mňa navrhnutá bezpečne, neporeže, holí veľmi dobre a človek sa pri používaní nemusí báť každého pohybu. Veľké plus sú aj pevne držiace nástavce, ktoré počas holenia neodpadávajú, dobrá zastrihávacia časť, prisvietenie na holené miesto, príjemná ergonómia a slušná výdrž batérie. Ako celok ho vnímam ako veľmi vydarený produkt a možno aj jednu z najlepších možností pre holenie tela a intímnych partií v rozumnej cenovej kategórii. Za mňa výborný strojček, ktorý splnil očakávania.

Prednosti

Uviedol som

Ova recenzija je napisana za Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Flexibilné hlavy 2D a duálny zastrihávací systém

Date of Use 2026-05-12

Ova recenzija je napisana za Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Flexibilné hlavy 2D a duálny zastrihávací systém

Date of Use 2026-05-12

11/07/2026

România

România

Produs calitate pret ok

Un produs bun. Nu am reusit sa ma tai. M am ciupit foarte putin insa fara taietura etc. Nu m am iritat oricat de tare am apasat

Prednosti

Pret decent garantie extinsa

Mane

Foarte finute piesele de schimb si geanta de voies este penibila

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Cap 2D Flex şi sistem dublu de ras-tuns

Date of Use 2026-07-10

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Cap 2D Flex şi sistem dublu de ras-tuns

Date of Use 2026-07-10

21/06/2026

Polska

Polska

Verifikovani kupac

Do jajek idealne!

Rewelacja. Nigdy nie używałem niczego lepszego, ani nawet równie dobrego.

Ova recenzija je napisana za Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000

Date of Use 2026-06-11

Ova recenzija je napisana za Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000

Date of Use 2026-06-11

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  1. Online istraživanje sprovedeno 2024. godine među 16.003 muškarca, korisnika električnih uređaja za ličnu negu. 

  1. Opcija brzog punjenja pruža dovoljno snage za jedno podrezivanje

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