2 godine garancije
Sistem brijanja sa trostrukom zaštitom
2D fleksibilna glava
Oštrice trimera bezbedne za kožu
Detaljni rezultati na koži
100% vodootporan
Inovativni sistem sa dvostrukom glavom nudi vam glatko, temeljno brijanje koje ostavlja kožu mekom i osveženom, ili precizan izgled trimovanja koji savršeno dopunjuje vaš jedinstveni stil. Ovaj uređaj za negu ima svestranost koja vam je potrebna.
Sistem za brijanje Triple Protect ima biserne vrhove za poboljšanu udobnost kože, otvore u obliku dijamanta za lako zatezanje kože, dok štitnik značajno umanjuje iritaciju kože.
Zahvaljujući tehnologiji praćenja kontura, 2D fleksibilna glava prilagođava glavu trimera tako da prati konture delova vašeg tela. Hvata čak i nezgodne dlačice.
4.9
od 5
39
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
FilipX
26/05/2026
Slovensko
Výborný strojček, ktorý splnil očakávania
+ výborný strojček na holenie tela aj intímnych partií + holiacej planžete na intímne partie plne dôverujem + bezpečný princíp holenia, bez porezania + oholí veľmi dobre a bez zbytočného stresu + nástavce pevne držia a počas holenia neodpadávajú + veľmi dobrá aj zastrihávacia časť + praktické prisvietenie na miesto holenia + príjemná ergonómia a dobré držanie v ruke + slušná výdrž batérie + podľa mňa jedna z najlepších možností na holenie tela a intímnych partií v rozumnej cene Philips BG7470/15 hodnotím veľmi pozitívne. Po skúsenostiach s inými strojčekmi mi tento model konečne dáva pocit istoty a dôvery hlavne pri holení intímnych partií. Holiaca planžeta je podľa mňa navrhnutá bezpečne, neporeže, holí veľmi dobre a človek sa pri používaní nemusí báť každého pohybu. Veľké plus sú aj pevne držiace nástavce, ktoré počas holenia neodpadávajú, dobrá zastrihávacia časť, prisvietenie na holené miesto, príjemná ergonómia a slušná výdrž batérie. Ako celok ho vnímam ako veľmi vydarený produkt a možno aj jednu z najlepších možností pre holenie tela a intímnych partií v rozumnej cenovej kategórii. Za mňa výborný strojček, ktorý splnil očakávania.
Prednosti
Uviedol som
Ova recenzija je napisana za Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Flexibilné hlavy 2D a duálny zastrihávací systém
Date of Use 2026-05-12
Ova recenzija je napisana za Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Flexibilné hlavy 2D a duálny zastrihávací systém
Date of Use 2026-05-12
CascaTM
11/07/2026
România
Produs calitate pret ok
Un produs bun. Nu am reusit sa ma tai. M am ciupit foarte putin insa fara taietura etc. Nu m am iritat oricat de tare am apasat
Prednosti
Pret decent garantie extinsa
Mane
Foarte finute piesele de schimb si geanta de voies este penibila
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Cap 2D Flex şi sistem dublu de ras-tuns
Date of Use 2026-07-10
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Cap 2D Flex şi sistem dublu de ras-tuns
Date of Use 2026-07-10
Golarz Filip
21/06/2026
Polska
Deo promocije
Verifikovani kupac
Do jajek idealne!
Rewelacja. Nigdy nie używałem niczego lepszego, ani nawet równie dobrego.
Ova recenzija je napisana za Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000
Date of Use 2026-06-11
Ova recenzija je napisana za Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000
Date of Use 2026-06-11
Online istraživanje sprovedeno 2024. godine među 16.003 muškarca, korisnika električnih uređaja za ličnu negu.
Opcija brzog punjenja pruža dovoljno snage za jedno podrezivanje
Nakon registracije na stranici Philips.com u roku od 90 dana nakon kupovine