ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Sve serije

  • Jedno umotavanje vas deli od savršenih kovrdža
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73Turntable image 74Turntable image 75Turntable image 76Turntable image 77Turntable image 78Turntable image 79Turntable image 80Turntable image 81Turntable image 82Turntable image 83Turntable image 84Turntable image 85Turntable image 86Turntable image 87Turntable image 88Turntable image 89Turntable image 90Turntable image 91Turntable image 92Turntable image 93Turntable image 94Turntable image 95Turntable image 96Turntable image 97Turntable image 98Turntable image 99Turntable image 100Turntable image 101Turntable image 102Turntable image 103Turntable image 104Turntable image 105Turntable image 106Turntable image 107Turntable image 108Turntable image 109Turntable image 110Turntable image 111Turntable image 112Turntable image 113Turntable image 114Turntable image 115Turntable image 116Turntable image 117Turntable image 118Turntable image 119Turntable image 120Turntable image 121Turntable image 122Turntable image 123Turntable image 124Turntable image 125Turntable image 126Turntable image 127Turntable image 128Turntable image 129Turntable image 130Turntable image 131Turntable image 132Turntable image 133Turntable image 134Turntable image 135Turntable image 136Turntable image 137Turntable image 138Turntable image 139Turntable image 140Turntable image 141Turntable image 142Turntable image 143Turntable image 144
  • Jedno umotavanje vas deli od savršenih kovrdža
  • Jedno umotavanje vas deli od savršenih kovrdža
  • Jedno umotavanje vas deli od savršenih kovrdža
  • Jedno umotavanje vas deli od savršenih kovrdža
  • Jedno umotavanje vas deli od savršenih kovrdža
  • Jedno umotavanje vas deli od savršenih kovrdža
  • Jedno umotavanje vas deli od savršenih kovrdža
  • Jedno umotavanje vas deli od savršenih kovrdža
  • Jedno umotavanje vas deli od savršenih kovrdža
  • Jedno umotavanje vas deli od savršenih kovrdža
  • Jedno umotavanje vas deli od savršenih kovrdža
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73Turntable image 74Turntable image 75Turntable image 76Turntable image 77Turntable image 78Turntable image 79Turntable image 80Turntable image 81Turntable image 82Turntable image 83Turntable image 84Turntable image 85Turntable image 86Turntable image 87Turntable image 88Turntable image 89Turntable image 90Turntable image 91Turntable image 92Turntable image 93Turntable image 94Turntable image 95Turntable image 96Turntable image 97Turntable image 98Turntable image 99Turntable image 100Turntable image 101Turntable image 102Turntable image 103Turntable image 104Turntable image 105Turntable image 106Turntable image 107Turntable image 108Turntable image 109Turntable image 110Turntable image 111Turntable image 112Turntable image 113Turntable image 114Turntable image 115Turntable image 116Turntable image 117Turntable image 118Turntable image 119Turntable image 120Turntable image 121Turntable image 122Turntable image 123Turntable image 124Turntable image 125Turntable image 126Turntable image 127Turntable image 128Turntable image 129Turntable image 130Turntable image 131Turntable image 132Turntable image 133Turntable image 134Turntable image 135Turntable image 136Turntable image 137Turntable image 138Turntable image 139Turntable image 140Turntable image 141Turntable image 142Turntable image 143Turntable image 144
  • Jedno umotavanje vas deli od savršenih kovrdža
  • Jedno umotavanje vas deli od savršenih kovrdža
  • Jedno umotavanje vas deli od savršenih kovrdža
  • Jedno umotavanje vas deli od savršenih kovrdža
  • Jedno umotavanje vas deli od savršenih kovrdža
  • Jedno umotavanje vas deli od savršenih kovrdža
  • Jedno umotavanje vas deli od savršenih kovrdža
  • Jedno umotavanje vas deli od savršenih kovrdža
  • Jedno umotavanje vas deli od savršenih kovrdža
  • Jedno umotavanje vas deli od savršenih kovrdža

Obustavljeno

StyleCareAparat za uvijanje kose

BHB864/00

4.9
| (28) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Jedno umotavanje vas deli od savršenih kovrdža
Lako kreirajte savršene klasične kovrdže pomoću našeg novog aparata za uvijanje kose. Cev sa keramičkom oblogom sa turmalinom garantuje zaštitu kose, njenu pitomost i sjaj. Visoka temperatura od 200 °C omogućava vam da u jednom prolazu kreirate prelepe kovrdže.
Pogledajte sve prednosti

Jedno umotavanje vas deli od savršenih kovrdža

  • Srednja cev od 25 mm

  • Keramika s turmalinom

  • Digitalne postavke temperature

Keramika s turmalinom za vrhunsku glatkoću i sjaj

Keramika s turmalinom za vrhunsku glatkoću i sjaj

Glatka keramička cev sprečava oštećivanje kose tokom oblikovanja. Ona je obogaćena turmalinom da bi kovrdže dobile vrhunsku glatkoću i sjaj.

8 digitalnih postavki temperature za potpunu kontrolu

Digitalni ekran sa 8 postavki temperature daje vam potpunu kontrolu nad prilagođavanjem temperature vašem tipu kose, da biste izbegli oštećenja.

Do 200°C za savršene rezultate

Do 200°C za savršene rezultate

Visoka temperatura omogućava vam da promenite oblik kose i ostvarite željeni kovrdžavi izgled.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

4.9

od 5

28

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

2
1

19/05/2022

България

България

Verifikovani kupac

Хубав продукт

Работи отлично. Настройката на температурата и дисплеят са много удобна опция.

Prednosti

Марка, качество, дисплей, регулиране на температурата за къдрене.

Mane

Няма.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za StyleCare BHB864/00 Маша за къдрене

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za StyleCare BHB864/00 Маша за къдрене

09/11/2021

Україна

Україна

Идеальная укладка

Очень долго выбирала себе плойку, которая бы была удобной, лёгкой и быстро нагревалась, и мой выбор пал на эту, и я не ошиблась, довольна по сей день, пользуюсь уже больше года, качество техники Филипс всегда был на высоте, Очень удобно что плойка держит локон, волосы не вылазят как в других фирмах. Рекомендую!!

Prednosti

Цена, качество и крутой результат

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za StyleCare BHB864/00 Плойка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za StyleCare BHB864/00 Плойка

08/11/2021

Україна

Україна

Помощница моей красоты

Давно хотела приобрести, но не могла определиться с выбором. Довольна, что приобрела плойку Philips, так как качеством и ценой порадовала. Температуру можно выставит самому. Хорошее покрытие. Шнур прокручивается, что не приводит к заламыванию шнура. Удобно и практично!

Prednosti

качество

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za StyleCare BHB864/00 Плойка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za StyleCare BHB864/00 Плойка

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana