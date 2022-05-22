2 godine garancije
Obustavljeno
2100 W
Tehnologija ThermoShield
2 puta jača jonska nega*
3 postavke toplote i 2 postavke brzine
Senzor za otkrivanje pregrevanja aktivno optimizuje i kontroliše temperaturu vazduha, štiteći kosu od oštećenja** nastalog usled pregrevanja. Uživajte u doživljaju sušenja bez stresa uz pomoć tehnologije ThermoShield.
Ovaj profesionalni fen za kosu od 2100 W stvara moćan protok vazduha. Dobijena kombinacija snage i brzine ubrzava i olakšava sušenje i oblikovanje kose.
Ovaj snažni jonski sistem generiše do 40 miliona jona po sesiji sušenja, čime se povećava sjaj kose. Moći ćete da uživate u sjajnoj, poslušnoj kosi.
4.8
od 5
826
Komentari
97%
preporučuje ovaj proizvod
Jekiša
22/05/2022
Srbija
Deo promocije
Ovaj proizvod je zaista dobar
Meni je fen za kosu fantastičan,jer brzo osuši kosu,a kosa je i dalje hidrirana i sjajna.
Prednosti
Brzo suši kosu,ne isušuje kosu,kosa ne gubi glatkoću i sjaj
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 5000 Series BHD501/00 Fen
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 5000 Series BHD501/00 Fen
Maja12
22/05/2022
Srbija
Deo promocije
Sjajan proizvod za sjajnu kosu!
Samo cu da kazem da mi je zao sto ga nisam ranije kupila. Kosa zaista izgleda zdravije i sjajnije od kad ga koristim. Uz to, vise mi nije naelektrisana nakon susenja.
Prednosti
Sjajna kosa bez elektriciteta
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 5000 Series BHD501/00 Fen
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 5000 Series BHD501/00 Fen
DragaBM
22/05/2022
Srbija
Deo promocije
Pun pogodak
Pravi izbor za moje domaćinstvo. Brzo suši moju i ćerkinu dugu kosu. Idealan za nošenje sa sobom na putovanja, praktičnih dimenzija. Kosa ostaje sjajna i nije začupana. Jednostavno je savršen.
Prednosti
Efikasan, modernog izgleda, praktičan. Ispunjava sva očekivanja.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 5000 Series BHD501/00 Fen
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 5000 Series BHD501/00 Fen
U odnosu na BHD350 sa gornjom postavkom
Postavka ThermoShield