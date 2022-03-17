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  • Jednostavno oblikovanje
  • Jednostavno oblikovanje
  • Jednostavno oblikovanje
  • Jednostavno oblikovanje
  • Jednostavno oblikovanje
  • Jednostavno oblikovanje
  • Jednostavno oblikovanje
  • Jednostavno oblikovanje
  • Jednostavno oblikovanje
  • Jednostavno oblikovanje
  • Jednostavno oblikovanje
  • Jednostavno oblikovanje
  • Jednostavno oblikovanje
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  • Jednostavno oblikovanje
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Obustavljeno

3000 SeriesKomplet za oblikovanje kose

BHP398/00

4.8
| (433) Komentari | 96% preporučuje ovaj proizvod
Jednostavno oblikovanje
Dodatak ThermoProtect jedinstvenog dizajna snažno meša topao i hladan vazduh za svakodnevnu negu.
Pogledajte sve prednosti

Jednostavno oblikovanje

  • 1600 W

  • Dodatak ThermoProtect

  • Ploče sa dodatkom keratina

1600 W snage sušenja

1600 W snage sušenja

Ovaj fen od 1600 W obezbeđuje optimalan nivo protoka vazduha radi svakodnevnog ostvarivanja prelepih rezultata.

Dodatak ThermoProtect

Dodatak ThermoProtect

Dodatak ThermoProtect jedinstvenog dizajna snažno meša topli i hladni vazduh za svakodnevnu negu. Smanjuje temperaturu za 15°C, uz brzo sušenje kose.

Drška na sklapanje za jednostavno odlaganje

Drška na sklapanje za jednostavno odlaganje

Kompaktni dizajn sa drškom na sklapanje olakšava pakovanje, odlaganje i nošenje fena svuda.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

433

Komentari

96%

preporučuje ovaj proizvod

17/03/2022

Hrvatska

Hrvatska

Verifikovani kupac

Proizvod odlično radi svoj posao

Fen je odličan, nije glasan, ima sve funkcije koje vam mogu zatrebati i odlično služi svakoj glavi.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 3000 Series BHD340/10 Sušilo za kosu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 3000 Series BHD340/10 Sušilo za kosu

29/03/2024

България

България

Отличен избор

Отлично качество на много изгодна цена. Препоръчвам го!

Ova recenzija je napisana za 3000 Series BHD340/10 Сешоар

Ova recenzija je napisana za 3000 Series BHD340/10 Сешоар

13/02/2024

България

България

Чудесен

Сешоара е много хубав и удобен,децата също го използват

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 3000 Series BHD350/10 Сешоар

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 3000 Series BHD350/10 Сешоар

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  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana