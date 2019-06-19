2 godine garancije
Tehnologija ThermoProtect
Jonska nega za sjajnu kosu
Ploče sa dodatkom keratina
6 LED postavki temperature
Tehnologija ThermoProtect radi zaštite kose ravnomerno raspoređuje toplotu po pločama sprečavajući pregrevanje.
Negativno naelektrisani joni uklanjaju statičko naelektrisanje, kondicioniraju kosu i izglađuju kutikule kose da bi intenzivirali sjaj i uglačanost kose. Rezultat je glatka poslušna kosa sa živopisnim sjajem.
Keramičke ploče sa dodatkom keratina glatko klize kroz vašu kosu omogućavajući brzo i lako oblikovanje.
4.8
od 5
138
Komentari
94%
preporučuje ovaj proizvod
NinaL
19/06/2019
България
Много съм доволна! Загрява бързо и резултата е гладка и лъскава коса.
Загрява бързо и резултата е гладка и лъскава коса.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za StraightCare Essential BHS378/00 Преса за изправяне ThermoProtect
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za StraightCare Essential BHS378/00 Преса за изправяне ThermoProtect
myška4
08/04/2026
Česká republika
Deo promocije
Verifikovani kupac
Jsem spokojená
Rychle se nahřeje, vyhovuje mi možnost nastavení různých stupňů teploty. Je lehká, příjemná do ruky. Vlasy se s ní dobře upravují.
Ova recenzija je napisana za StraightCare Essential BHS378/00 Žehlička na vlasy ThermoProtect
Ova recenzija je napisana za StraightCare Essential BHS378/00 Žehlička na vlasy ThermoProtect
Lissa3311
04/09/2025
Україна
Чудово
Стайлер чудовий. Волосся випрямляє гарно і швидко. Дуже задоволена
Ova recenzija je napisana za Стайлер-випрямляч Philips BHS377/00 серії 3000
Ova recenzija je napisana za Стайлер-випрямляч Philips BHS377/00 серії 3000