2 godine garancije
Obustavljeno
za noge
Efikasan sistem za epilaciju obezbeđuje glatku kožu nekoliko sedmica
2 postavke brzine za uklanjanje tanjih i debljih dlačica radi prilagođenijeg tretmana za uklanjanje dlačica.
Zaobljeni oblik savršeno staje u ruku i omogućava prijatno uklanjanje dlačica. Osim toga, odlično izgleda!
4.7
od 5
324
Komentari
97%
preporučuje ovaj proizvod
Barbara123
01/06/2022
Slovenija
Verifikovani kupac
Super aparat za sprejemljivo ceno
Deluje super, vse populi. Priporočam nakup. Mogoče malo glasen ampak važen je končni rezultat.
Prednosti
Natančen
Mane
Glasen
Ova recenzija je napisana za Satinelle Essential BRE225/00 Žični kompaktni epilator
Ova recenzija je napisana za Satinelle Essential BRE225/00 Žični kompaktni epilator
Gasoka
08/09/2022
България
Verifikovani kupac
Страхотен продукт
Удобен,лесен за употреба и подръжка продукт.Бих го препоръчал с удоволствие на свой приятел.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Satinelle Essential BRE235/00 Компактен епилатор с кабел
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Satinelle Essential BRE235/00 Компактен епилатор с кабел
Ely_
07/09/2022
България
Verifikovani kupac
Satinelle Essential BRP529/00 Компактен епилатор
Доволна съм от продукта Лесен за употреба удобрен. Харесвам и допълнителния мини уред.
Prednosti
Удобство лесен за употреба и компактен
Mane
няма
Ova recenzija je napisana za Satinelle Essential BRP529/00 Компактен епилатор с кабел
Ova recenzija je napisana za Satinelle Essential BRP529/00 Компактен епилатор с кабел
Source: Market leader research institute, retail value MAT December 2024