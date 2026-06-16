2 godine garancije
Korišćenje u mokrim i suvim uslovima
Za noge, telo i bikini zonu
Više od epilatora
Ukupno 8 dodataka
Uživajte u tome što ste oslobođeni od rutinskog uklanjanja dlačica. Nema više čekanja da dlačice porastu: uklanja dlačice 3 puta kraće od voska.
Prvi epilator na svetu sa ProGuide dodatkom sa vidljivošću od 360° za efikasne i nežne rezultate. ProGuide usavršava ugao epilacije od 75° za najbolje rezultate i održava kožu zategnutom za veću udobnost. LED svetlo od 360° pomaže da uočite i uklonite više dlačica.
Efikasni i brzi rezultati sa tehnologijom dvostrukog dejstva. Hvata čak i najkraće dlačice keramičkom pincetom. Hvata i uklanja dlačice kratke do 0,5 mm. Nema potrebe za pritiskom. Jednostavno klizite. Integrisano LED svetlo osigurava da vam se nijedna dlačica ne sakrije. Završite to za manje od 6 minuta na obe potkolenice.
5.0
od 5
142
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Mima 2
16/06/2026
Hrvatska
Deo promocije
Proizvod je savršen
Preporučujem svima! Odličan proizvod! Jako je praktičan i kompaktan.
Prednosti
Sve
Mane
/
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Epilator Series 8000 BRE708/00 Bežični epilator, mokro i suho
Date of Use 2026-06-05
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Epilator Series 8000 BRE708/00 Bežični epilator, mokro i suho
Date of Use 2026-06-05
Trnova kruna 7
16/06/2026
Hrvatska
Deo promocije
Proizvod za preporučiti!
Učinkovito i jednostavno. Proizvod je za svaku preporuku!
Prednosti
Jednostavnost
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Epilator Series 8000 BRE708/00 Bežični epilator, mokro i suho
Date of Use 2026-06-01
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Epilator Series 8000 BRE708/00 Bežični epilator, mokro i suho
Date of Use 2026-06-01
user345678
16/06/2026
Hrvatska
Deo promocije
Sve preporuke!!
Odlican proizvod, vrlo jednostavan za koristenje, a rezultati su vidljivi vec nakon prvog koristenja!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Epilator Series 8000 BRE708/00 Bežični epilator, mokro i suho
Date of Use 2025-11-30
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Epilator Series 8000 BRE708/00 Bežični epilator, mokro i suho
Date of Use 2025-11-30
Source: Market leader research institute, retail value MAT December 2024
u poređenju sa korišćenjem bez ProGuide dodatka.
sa 2 godine garancije.