    Lady Shaver Series 8000 USB kabl

    CP2013/01

    Za punjenje uređaja

    Povežite ovaj USB kabl na uređaj i kompatibilni adapter za napajanje da biste ga punili.

    Gde mogu kupiti ovaj rezervni deo?


    Molimo kontaktirajte jednog od naših servisnih partnera koji će vam rado pomoći. Niste sigurni o kompatibilnosti sa vašim proizvodom? Kontaktirajte našu službu za korisnike.

    Spisak servisnih partnera
    Podrška korisnicima

    Kompatibilni proizvodi

    Gde se nalazi broj modela?
    Tražiti broj proizvoda
    Gde mogu da pronađem broj proizvoda?
    Za punjenje uređaja

    Proverite kompatibilnost ispod

    • Lady Shave
    • Bela
    Pronađite podršku za ovaj proizvod

    Pronađite savete za proizvode, odgovore na najčešća pitanja, korisničke priručnike i informacije o bezbednosti i usaglašenosti.
