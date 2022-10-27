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  • Nežno brijanje za glatku kožu
  • Nežno brijanje za glatku kožu
  • Nežno brijanje za glatku kožu
  • Nežno brijanje za glatku kožu
  • Nežno brijanje za glatku kožu
  • Nežno brijanje za glatku kožu
  • Nežno brijanje za glatku kožu
  • Nežno brijanje za glatku kožu
  • Nežno brijanje za glatku kožu
  • Nežno brijanje za glatku kožu
  • Nežno brijanje za glatku kožu
  • Nežno brijanje za glatku kožu
  • Nežno brijanje za glatku kožu
  • Nežno brijanje za glatku kožu
  • Nežno brijanje za glatku kožu
  • Nežno brijanje za glatku kožu
  • Nežno brijanje za glatku kožu
  • Nežno brijanje za glatku kožu
  • Nežno brijanje za glatku kožu
  • Nežno brijanje za glatku kožu
  • Nežno brijanje za glatku kožu
  • Nežno brijanje za glatku kožu
  • Nežno brijanje za glatku kožu
  • Nežno brijanje za glatku kožu

Lady Shaver Series 6000Bežični aparat za brijanje: mokro i suvo korišćenje

BRL146/00

4.8
| (339) Komentari | 96% preporučuje ovaj proizvod
Nežno brijanje za glatku kožu
Osećaj lakoće brijanja na čitavom telu. Praktičan i za korišćenje jednostavan brijač Philips Lady Shaver serije 6000 je prikladan za osetljive delove tela i pruža glatkoću bez mnogo muke uz istovremenu negu nežne kože
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The world’s No. 1 IPL brand1, 15 years of smooth skin and confidence with Philips Lumea

Nežno brijanje za glatku kožu

  • Jedna plivajuća folija

  • Punjenje od 10 sati

  • +7 dodataka

Glatko i nežno brijanje

Glatko i nežno brijanje

Philips aparat za brijanje za dame serije 6000 osmišljen je tako da bude nežan i ugodan za kožu na različitim delovima tela*. 80% naših korisnika potvrđuje da nema iritacija kože niti crvenila**. Lako i praktično do kože bez dlačica uz ugodan osećaj na koži

Zaobljeni vrhovi trimera za brijanje ugodno za kožu

Zaobljeni vrhovi trimera za brijanje ugodno za kožu

Zaobljeni vrhovi trimera ispred i iza folije za brijanje pomažu aparatu za brijanje da glatko klizi po vašoj koži. 78% žena se slaže da zaobljeni vrhovi trimera sprečavaju ogrebotine***

Jedna plivajuća folija za ravnomerno brijanje

Jedna plivajuća folija za ravnomerno brijanje

Plivajuća folija prirodno klizi preko vaših oblina i kontura, održavajući neposredan kontakt s vašom kožom radi ravnomernog brijanja

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

339

Komentari

96%

preporučuje ovaj proizvod

27/10/2022

Srbija

Srbija

Bezbedan i efikasan brijac

Bez straha se koristi bar u mom slučaju jer sam jako nespretna sa brijačima. Lak je za korištenje, brzo se puni i ima super dodatke.

Ova recenzija je napisana za Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Bežični aparat za brijanje: mokro i suvo korišćenje

Ova recenzija je napisana za Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Bežični aparat za brijanje: mokro i suvo korišćenje

27/10/2022

Srbija

Srbija

Glatka koža

Odličan,nemam više nikakvih iritacija na koži od kada ga koristim a i ne mogu da se posečem sa njim.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Bežični aparat za brijanje: mokro i suvo korišćenje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Bežični aparat za brijanje: mokro i suvo korišćenje

27/10/2022

Srbija

Srbija

Brijac po mojoj meri

Brijac po mojoj meri ,za koriscenje na suvom i pod tusem ...

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Bežični aparat za brijanje: mokro i suvo korišćenje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Bežični aparat za brijanje: mokro i suvo korišćenje

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  1. Source: Market leader research institute, retail value MAT December 2024 

  1. 74%, HUT Germany N=49, 2021

  2. HUT Germany N=49, 2021

  3. u odnosu na njihov trenutni aparat za brijanje za dame, HUT Germany N=49, 2021