2 godine garancije
Jedna plivajuća folija
Punjenje od 10 sati
+7 dodataka
Philips aparat za brijanje za dame serije 6000 osmišljen je tako da bude nežan i ugodan za kožu na različitim delovima tela*. 80% naših korisnika potvrđuje da nema iritacija kože niti crvenila**. Lako i praktično do kože bez dlačica uz ugodan osećaj na koži
Zaobljeni vrhovi trimera ispred i iza folije za brijanje pomažu aparatu za brijanje da glatko klizi po vašoj koži. 78% žena se slaže da zaobljeni vrhovi trimera sprečavaju ogrebotine***
Plivajuća folija prirodno klizi preko vaših oblina i kontura, održavajući neposredan kontakt s vašom kožom radi ravnomernog brijanja
4.8
od 5
339
Komentari
96%
preporučuje ovaj proizvod
Medolino77
27/10/2022
Srbija
Deo promocije
Bezbedan i efikasan brijac
Bez straha se koristi bar u mom slučaju jer sam jako nespretna sa brijačima. Lak je za korištenje, brzo se puni i ima super dodatke.
Ova recenzija je napisana za Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Bežični aparat za brijanje: mokro i suvo korišćenje
Ova recenzija je napisana za Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Bežični aparat za brijanje: mokro i suvo korišćenje
Sofija22
27/10/2022
Srbija
Deo promocije
Glatka koža
Odličan,nemam više nikakvih iritacija na koži od kada ga koristim a i ne mogu da se posečem sa njim.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Bežični aparat za brijanje: mokro i suvo korišćenje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Bežični aparat za brijanje: mokro i suvo korišćenje
Sanjolina
27/10/2022
Srbija
Deo promocije
Brijac po mojoj meri
Brijac po mojoj meri ,za koriscenje na suvom i pod tusem ...
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Bežični aparat za brijanje: mokro i suvo korišćenje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Bežični aparat za brijanje: mokro i suvo korišćenje
Source: Market leader research institute, retail value MAT December 2024
74%, HUT Germany N=49, 2021
HUT Germany N=49, 2021
u odnosu na njihov trenutni aparat za brijanje za dame, HUT Germany N=49, 2021