Dodatni pribor za lepotu za žene
  • Zamenski menjač brzina za turpiju za stopala Zamenski menjač brzina za turpiju za stopala Zamenski menjač brzina za turpiju za stopala

    Turpija za stopala sa menjačem brzina

    CP2010/01

    Zamenski menjač brzina za turpiju za stopala

    Ovaj menjač brzina pokreće vašu rutinu pedikira i održava piling efektnim u kombinaciji sa diskom turpije za stopala.

    Turpija za stopala sa menjačem brzina

    Kompatibilni proizvodi

    Zamenski menjač brzina za turpiju za stopala

    • Depilatori
    • SatinShave, Satinelle
    • LadyShaver serije 6000, 8000
    • Epilatori serije 8000
    • Bela

    Tehničke specifikacije

    • Rezervni delovi

      Pogodno za sledeće modele
      • BRL126/00 BRL136/00 BRL146/00 BRL166/91 BRL176/00
      • BRL130/00 BRL140/00 BRL160/00 BRL170/00 BRL171/00
      • BRL175/00 BRL180/00 BRL181/00
      • BRE605/00 BRE610/00 BRE611/00 BRE620/00 BRE621/11
      • BRE630/00 BRE631/00 BRE632/00 BRE634/10 BRE635/00
      • BRE640/00 BRE640/10 BRE642/00 BRE644/00 BRE644/10
      • BRE644/11 BRE650/00 BRE650/10 BRE651/00 BRE652/00
      • BRE652/10 BRE700/00 BRE700/01 BRE710/00 BRE710/01
      • BRE715/00 BRE715/01 BRE720/00 BRE720/01 BRE720/05
      • BRE721/00 BRE730/00 BRE730/05 BRE730/10 BRE732/00
      • BRE735/00 BRE735/01 BRE740/10 BRE740/11 BRE740/90
      • BRE760/90 BRE770/92
    Badge-D2C

