2 godine garancije
Rešenje sve-u-jednom
Za negu kože i uklanjanje dlačica
Sa 6 dodataka
Tehnologija sa dvostrukim dejstvom sinhronizuje duge keramičke pincete koje neprekidno i čvrsto hvataju i uklanjaju dlačice dužine već od 0,5 mm. Široka glava epilatora sa 50% dužim pincetama uklanja više dlačica odjednom.* Spremite se za nedelje glatkoće bez muke.
Brža rotacija diskova u minuti.
32 keramičke pincete napravljene od hipoalergijskog materijala za prijatan tretman. Lako klize preko vaše kože uz manje trenja i više kontakta sa kožom.* Izuzetno prijatan za kožu, kaže 91% žena**.
4.6
od 5
733
Komentari
91%
preporučuje ovaj proizvod
Maruska mmmm
04/07/2024
Srbija
Ovaj proizvod je super
Super je 🙂🙂🙂🙂🙂🙂🌼🌼🌼🌼🌼🥰🥰🥰🥰🥰🌸🌸🌸🌸🌸
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Beauty Set Series 9000 BRE740/90 Za celo telo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Beauty Set Series 9000 BRE740/90 Za celo telo
Amerikanka
14/04/2024
Srbija
Efikasan
Savrsen za zensku negu tela,preporuka svim zenama.
Ova recenzija je napisana za Epilator Series 8000 BRE700/00 Epilator za mokro i suvo korišćenje
Ova recenzija je napisana za Epilator Series 8000 BRE700/00 Epilator za mokro i suvo korišćenje
Medolino77
27/10/2022
Srbija
Deo promocije
Odličan višenamjenski aparat
Ima sve sto treba, od epiliranja do brijanja. Znaci puno sto može pod vodom da se koristi i bas je brz kad je epiliranje u pitanju. Svi dodatci su korisni.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Beauty Set Series 9000 BRE740/90 Za celo telo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Beauty Set Series 9000 BRE740/90 Za celo telo
Source: Market leader research institute, retail value MAT December 2024
U odnosu na modele Philips Satinelle Advanced i Satinelle Prestige
CLT Germany N=153, 2019
* HUT US, 141 ispitanik, 2022.