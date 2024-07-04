ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Sve serije

  • Glatka koža, potpuno samopouzdanje
  • Glatka koža, potpuno samopouzdanje
  • Glatka koža, potpuno samopouzdanje
  • Glatka koža, potpuno samopouzdanje
  • Glatka koža, potpuno samopouzdanje
  • Glatka koža, potpuno samopouzdanje
  • Glatka koža, potpuno samopouzdanje
  • Glatka koža, potpuno samopouzdanje
  • Glatka koža, potpuno samopouzdanje
  • Glatka koža, potpuno samopouzdanje
  • Glatka koža, potpuno samopouzdanje
  • Glatka koža, potpuno samopouzdanje
  • Glatka koža, potpuno samopouzdanje
  • Glatka koža, potpuno samopouzdanje
  • Glatka koža, potpuno samopouzdanje
  • Glatka koža, potpuno samopouzdanje
  • Glatka koža, potpuno samopouzdanje
  • Glatka koža, potpuno samopouzdanje
  • Glatka koža, potpuno samopouzdanje
  • Glatka koža, potpuno samopouzdanje

2+1 produžena garancija

Beauty Set Series 9000Za celo telo

BRE770/92

4.6
| (733) Komentari | 91% preporučuje ovaj proizvod
Glatka koža, potpuno samopouzdanje
Komplet za ulepšavanje Philips Beauty Set serije 9000 je kompletno luksuzno rešenje za glatku kožu od glave do pete. U šest dodataka spadaju aparat za uklanjanje dlačica sa lica i prilagodljivi nastavci. Pravi poklon za kožu, lice, telo i stopala.
Pogledajte sve prednosti
CEE Lumea NEXTGEN champion page Feature Image (PPL) N33 - Claims Awards banner (Nr1) [9crop-4aa46d9385184be9bf5bb34e00bf0597] [master-4aa46d9385184be9bf5bb34e00bf0597] [com-mig]

The world’s No. 1 IPL brand1, 15 years of smooth skin and confidence with Philips Lumea

Nega kože. Uklanjanje dlačica sa lica i tela. Pedikir.

Glatka koža, potpuno samopouzdanje

  • Rešenje sve-u-jednom

  • Za negu kože i uklanjanje dlačica

  • Sa 6 dodataka

Glatkoća koja traje nedeljama uz naš epilator

Glatkoća koja traje nedeljama uz naš epilator

Tehnologija sa dvostrukim dejstvom sinhronizuje duge keramičke pincete koje neprekidno i čvrsto hvataju i uklanjaju dlačice dužine već od 0,5 mm. Široka glava epilatora sa 50% dužim pincetama uklanja više dlačica odjednom.* Spremite se za nedelje glatkoće bez muke.

Naš najbrži epilator

Naš najbrži epilator

Brža rotacija diskova u minuti.

32 hipoalergijske pincete za nežan tretman

32 hipoalergijske pincete za nežan tretman

32 keramičke pincete napravljene od hipoalergijskog materijala za prijatan tretman. Lako klize preko vaše kože uz manje trenja i više kontakta sa kožom.* Izuzetno prijatan za kožu, kaže 91% žena**.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Pronađite rezervni deo ili dodatnu opremu

Idite na delove i pribor

Delovi & Pribor

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

4.6

od 5

733

Komentari

91%

preporučuje ovaj proizvod

04/07/2024

Srbija

Srbija

Ovaj proizvod je super

Super je 🙂🙂🙂🙂🙂🙂🌼🌼🌼🌼🌼🥰🥰🥰🥰🥰🌸🌸🌸🌸🌸

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Beauty Set Series 9000 BRE740/90 Za celo telo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Beauty Set Series 9000 BRE740/90 Za celo telo

14/04/2024

Srbija

Srbija

Efikasan

Savrsen za zensku negu tela,preporuka svim zenama.

Ova recenzija je napisana za Epilator Series 8000 BRE700/00 Epilator za mokro i suvo korišćenje

Ova recenzija je napisana za Epilator Series 8000 BRE700/00 Epilator za mokro i suvo korišćenje

27/10/2022

Srbija

Srbija

Odličan višenamjenski aparat

Ima sve sto treba, od epiliranja do brijanja. Znaci puno sto može pod vodom da se koristi i bas je brz kad je epiliranje u pitanju. Svi dodatci su korisni.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Beauty Set Series 9000 BRE740/90 Za celo telo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Beauty Set Series 9000 BRE740/90 Za celo telo

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana
Odricanje od odgovornosti

  1. Source: Market leader research institute, retail value MAT December 2024 

  1. U odnosu na modele Philips Satinelle Advanced i Satinelle Prestige

  2. CLT Germany N=153, 2019

  3. * HUT US, 141 ispitanik, 2022.