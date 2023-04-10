Pojmovi za pretragu

  Omogućava povezivanje epilatora na zidnu utičnicu

    Epilators series 8000 Strujni adapter

    CP1495

    Omogućava povezivanje epilatora na zidnu utičnicu

    Ovaj adapter za napajanje omogućava povezivanje epilatora na mrežno napajanje da biste mogli da ga koristite bez baterija.

    Epilators series 8000 Strujni adapter

    Molimo kontaktirajte jednog od naših servisnih partnera koji će vam rado pomoći. Niste sigurni o kompatibilnosti sa vašim proizvodom? Kontaktirajte našu službu za korisnike.

    Kompatibilni proizvodi

    Omogućava povezivanje epilatora na zidnu utičnicu

    • Epilator
    • Bela
    • Evropske zemlje
    • Dužina kabla: 0,92 m
    • 2-pinski

    Lako obnovite svoj proizvod originalnim Philips delovima

    S vremena na vreme vašem proizvodu je potrebno renoviranje, ali nikada nije bilo tako lako kao sa rezervnim delovima kompanije Philips za potrošače da obnovite svoj proizvod. Sve ovo uz garantovani Philips kvalitet.

    Tehničke specifikacije

    • Zamenljivi deo

      za proizvode za uklanjanje dlačica
      • BRE700
      • BRE710
      • BRE715
      • BRE735
      • BRE740
      • BRL175
      • BRE235
      • BRE720
      • BRE721
      • BRE730
