Dodatni pribor za lepotu za žene
  • Zamenski češalj za epilator Zamenski češalj za epilator Zamenski češalj za epilator

    Češalj za podrezivanje

    CP2009/01

    Zamenski češalj za epilator

    Češalj za podrezivanje idealan je za pripremno tretiranje dlačica radi ugodnije rutine epilacije. Zamenom izgubljenih ili oštećenih dodataka produžavate efektivnost uređaja.

    Češalj za podrezivanje

    Kompatibilni proizvodi

    Zamenski češalj za epilator

    • Depilatori
    • Satinelle, SatinShave
    • Epilator serije 9000
    • LadyShaver serije 6000,8000
    • Prozirno

    Tehničke specifikacije

    • Zamenljivi deo

      Pogodno za sledeće modele
      • BRL126/00
      • BRL136/00
      • BRL146/00
      • BRL166/91
      • BRL176/00
      • BRL130/00 BRL140/00 BRL160/00 BRL170/00 BRL171/00
      • BRE620/00 BRE621/11
      • BRE630/00 BRE631/00 BRE634/10 BRE635/00
      • BRE640/00 BRE640/10 BRE642/00 BRE644/00 BRE644/10
      • BRE644/11 BRE650/00 BRE650/10 BRE651/00 BRE652/00
      • BRE652/10 BRE700/01 BRE710/00 BRE710/01
      • BRE715/01 BRE720/00 BRE720/01 BRE720/05
      • BRE721/00 BRE730/00 BRE730/05 BRE730/10 BRE732/00
      • BRE735/00 BRE735/01 BRE740/10 BRE740/11 BRE740/90
      • BRE760/90 BRE770/92
      • BRL175/00 BRL180/00 BRL181/00
