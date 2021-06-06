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  • Glatko klizi omogućavajući brijanje koje prija koži
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  • Glatko klizi omogućavajući brijanje koje prija koži
  • Glatko klizi omogućavajući brijanje koje prija koži
  • Glatko klizi omogućavajući brijanje koje prija koži
  • Glatko klizi omogućavajući brijanje koje prija koži
  • Glatko klizi omogućavajući brijanje koje prija koži
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Glatko klizi omogućavajući brijanje koje prija koži
  • Glatko klizi omogućavajući brijanje koje prija koži
  • Glatko klizi omogućavajući brijanje koje prija koži
  • Glatko klizi omogućavajući brijanje koje prija koži

Obustavljeno

SatinShave AdvancedElektrični aparat za vlažno i suvo brijanje

BRL140/00

4.2
| (92) Komentari | 82% preporučuje ovaj proizvod
Glatko klizi omogućavajući brijanje koje prija koži
Iskusite glatko, ali nežno brijanje nogu i tela. Brijač za žene SatinShave Advanced daje glatku kožu, čak i pod tušem ili u kadi. Lako i praktično do kože bez dlačica i bez iritacije.
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The world’s No. 1 IPL brand1, 15 years of smooth skin and confidence with Philips Lumea

Glatko klizi omogućavajući brijanje koje prija koži

  • Brijač sa jednom folijom

  • Punjenje do kraja za 8 sati

  • 4 dodatka

Plivajuća folija za ravnomerno brijanje

Plivajuća folija za ravnomerno brijanje

Plivajuća folija prirodno klizi preko vaših oblina i kontura održavajući neposredan kontakt s vašom kožom radi ravnomernog brijanja.

Trimeri sa vrhom u obliku perli štite od ogrebotina

Trimeri sa vrhom u obliku perli štite od ogrebotina

Trimeri sa zaobljenim vrhom u obliku perli ispred i iza folije za brijanje osiguravaju da brijač glatko klizi preko kože sprečavajući ogrebotine radi brijanja koje prija koži.

Prvi epilator sa drškom u obliku slova S

Prvi epilator sa drškom u obliku slova S

Ergonomska drška u obliku slova S je jednostavna za upravljanje i omogućava maksimalnu kontrolu i bolji domašaj uz prirodne i precizne pokrete po celom vašem telu.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

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4.2

od 5

92

Komentari

82%

preporučuje ovaj proizvod

06/06/2021

Hrvatska

Hrvatska

Must have proizvod

Odlično brije, ne oštećuje kožu. Prikladan je za bilo koji dio tijela. Od kad ga imam, britvice su definitivno stvar prošlosti.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SatinShave Advanced BRL140/00 Električni aparat za vlažno i suho brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SatinShave Advanced BRL140/00 Električni aparat za vlažno i suho brijanje

25/04/2022

България

България

Моят добър приятел в ежедневието

Между процедурите ми с фотоепилатор Филипс Лумеа ,това малко бижу ми помага да се спаси от досадните камъчета дори на най чувствителните зони . С две ръце препоръчвам

Prednosti

Малка,компактена , работи под вода

Mane

За мен няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SatinShave Advanced BRL140/00 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SatinShave Advanced BRL140/00 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

05/06/2019

България

България

Отличен продукт

Получих самобръсначката като подарък при покупка на фотоепилатор. Много добро съчетание на двата продукта. Използвам ги и двата. Откакто я имам не ползвам обикновена самобръсначка.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SatinShave Advanced BRL140/00 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SatinShave Advanced BRL140/00 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

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  1. Source: Market leader research institute, retail value MAT December 2024 