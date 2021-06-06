2 godine garancije
Obustavljeno
Brijač sa jednom folijom
Punjenje do kraja za 8 sati
4 dodatka
Plivajuća folija prirodno klizi preko vaših oblina i kontura održavajući neposredan kontakt s vašom kožom radi ravnomernog brijanja.
Trimeri sa zaobljenim vrhom u obliku perli ispred i iza folije za brijanje osiguravaju da brijač glatko klizi preko kože sprečavajući ogrebotine radi brijanja koje prija koži.
Ergonomska drška u obliku slova S je jednostavna za upravljanje i omogućava maksimalnu kontrolu i bolji domašaj uz prirodne i precizne pokrete po celom vašem telu.
4.2
od 5
92
Komentari
82%
preporučuje ovaj proizvod
Roko2
06/06/2021
Hrvatska
Must have proizvod
Odlično brije, ne oštećuje kožu. Prikladan je za bilo koji dio tijela. Od kad ga imam, britvice su definitivno stvar prošlosti.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SatinShave Advanced BRL140/00 Električni aparat za vlažno i suho brijanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SatinShave Advanced BRL140/00 Električni aparat za vlažno i suho brijanje
ZaicheBaiche
25/04/2022
България
Моят добър приятел в ежедневието
Между процедурите ми с фотоепилатор Филипс Лумеа ,това малко бижу ми помага да се спаси от досадните камъчета дори на най чувствителните зони . С две ръце препоръчвам
Prednosti
Малка,компактена , работи под вода
Mane
За мен няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SatinShave Advanced BRL140/00 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SatinShave Advanced BRL140/00 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене
Neli
05/06/2019
България
Отличен продукт
Получих самобръсначката като подарък при покупка на фотоепилатор. Много добро съчетание на двата продукта. Използвам ги и двата. Откакто я имам не ползвам обикновена самобръсначка.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SatinShave Advanced BRL140/00 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SatinShave Advanced BRL140/00 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене
Source: Market leader research institute, retail value MAT December 2024