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  • Besprekorno, glatko brijanje
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  • Besprekorno, glatko brijanje
  • Besprekorno, glatko brijanje
  • Besprekorno, glatko brijanje
  • Besprekorno, glatko brijanje
  • Besprekorno, glatko brijanje
  • Besprekorno, glatko brijanje
  • Besprekorno, glatko brijanje
  • Besprekorno, glatko brijanje
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  • Besprekorno, glatko brijanje
  • Besprekorno, glatko brijanje
  • Besprekorno, glatko brijanje
  • Besprekorno, glatko brijanje
  • Besprekorno, glatko brijanje
  • Besprekorno, glatko brijanje
  • Besprekorno, glatko brijanje

Obustavljeno

SatinShave PrestigeElektrični aparat za vlažno i suvo brijanje

BRL170/00

4.1
| (63) Komentari | 80% preporučuje ovaj proizvod
Besprekorno, glatko brijanje
Uživajte u besprekorno glatkom i prijatnom brijanju nogu i tela. Naš najnapredniji sistem za brijanje daje svilenkasto glatku kožu bez iritacija. SatinShave Prestige – toliko prijatno da možete svakodnevno da ga koristite, toliko glatko da ne morate.
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The world’s No. 1 IPL brand1, 15 years of smooth skin and confidence with Philips Lumea

pomoću našeg najnaprednijeg sistema za brijanje

Besprekorno, glatko brijanje

  • Aparat za brijanje sa dvostr. folijom

  • Napredan sistem za brijanje

  • Punjenje za 1 h i brzo punjenje

  • 5 dodataka

Naš najnapredniji sistem za brijanje za naše najglatkije brijanje svih vremena

Naš najnapredniji sistem za brijanje za naše najglatkije brijanje svih vremena

Pokretna zakrivljena sečiva su za 75% efikasnija u odnosu na tradicionalna Ladyshave sečiva*. Ispod zaštitne folije ona prate konture, omogućavajući najglatkije brijanje svih vremena.

Multiflex glava sa dve folije za manje preskočenih dlačica

Multiflex glava sa dve folije za manje preskočenih dlačica

Dok prelazite brijačem preko tela, Multiflex glava sa plivajućim folijama i pomičnim vratom se pomera s vama da bi zadržala optimalan kontakt s kožom. Dve folije za brijanje osiguravaju da bude preskočen manji broj dlačica.

Meki jastučići za komfor pružaju izuzetno meki osećaj na koži

Meki jastučići za komfor pružaju izuzetno meki osećaj na koži

Meki jastučići za komfor sa obe strane glave za brijanje omogućavaju gladak prolaz i nežan osećaj na koži, posebno u oblim područjima.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

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4.1

od 5

63

Komentari

80%

preporučuje ovaj proizvod

17/10/2016

България

България

Много практично и удобно

Ползвам го от няколко месеца и съм много доволна. Един от най- добрите ми подаръци.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SatinShave Prestige BRL170/00 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SatinShave Prestige BRL170/00 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

22/10/2022

Polska

Polska

Stosunkowo niedroga

Skusiła mnie na nią fajna cena i jestem zadowolona z efektów golenia. Dzięki ruchomym siateczkom gładko sunie po skórze, więc depilacja przebiega sprawnie kawałek po kawałku. Nie ma opcji się nią skaleczyć, nawet w tak wrażliwych okolicach jak bikini.

Prednosti

cena, prostota obsługi, delikatność

Ova recenzija je napisana za SatinShave Prestige BRL170/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro

Ova recenzija je napisana za SatinShave Prestige BRL170/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro

08/07/2022

Česká republika

Česká republika

Verifikovani kupac

Výrobek je krásný a skvěle se ovládá

Vybrala jsem si skvěle. Je lehoučký, jednoduchá ovládání, vypadá dobře a výborně funguje.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SatinShave Prestige BRL170/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SatinShave Prestige BRL170/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

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  1. Source: Market leader research institute, retail value MAT December 2024 