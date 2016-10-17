2 godine garancije
Obustavljeno
Aparat za brijanje sa dvostr. folijom
Napredan sistem za brijanje
Punjenje za 1 h i brzo punjenje
5 dodataka
Pokretna zakrivljena sečiva su za 75% efikasnija u odnosu na tradicionalna Ladyshave sečiva*. Ispod zaštitne folije ona prate konture, omogućavajući najglatkije brijanje svih vremena.
Dok prelazite brijačem preko tela, Multiflex glava sa plivajućim folijama i pomičnim vratom se pomera s vama da bi zadržala optimalan kontakt s kožom. Dve folije za brijanje osiguravaju da bude preskočen manji broj dlačica.
Meki jastučići za komfor sa obe strane glave za brijanje omogućavaju gladak prolaz i nežan osećaj na koži, posebno u oblim područjima.
4.1
od 5
63
Komentari
80%
preporučuje ovaj proizvod
Mimi11
17/10/2016
България
Много практично и удобно
Ползвам го от няколко месеца и съм много доволна. Един от най- добрите ми подаръци.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SatinShave Prestige BRL170/00 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SatinShave Prestige BRL170/00 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене
AnitaAniTamtaa
22/10/2022
Polska
Stosunkowo niedroga
Skusiła mnie na nią fajna cena i jestem zadowolona z efektów golenia. Dzięki ruchomym siateczkom gładko sunie po skórze, więc depilacja przebiega sprawnie kawałek po kawałku. Nie ma opcji się nią skaleczyć, nawet w tak wrażliwych okolicach jak bikini.
Prednosti
cena, prostota obsługi, delikatność
Ova recenzija je napisana za SatinShave Prestige BRL170/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro
Ova recenzija je napisana za SatinShave Prestige BRL170/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro
Filipska
08/07/2022
Česká republika
Deo promocije
Verifikovani kupac
Výrobek je krásný a skvěle se ovládá
Vybrala jsem si skvěle. Je lehoučký, jednoduchá ovládání, vypadá dobře a výborně funguje.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SatinShave Prestige BRL170/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SatinShave Prestige BRL170/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Source: Market leader research institute, retail value MAT December 2024