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SatinShave Prestige Električni aparat za vlažno i suvo brijanje
Obustavljeno
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BRL170/00
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SatinShave PrestigeFolija za brijanje
Rezač
HQ87 USB zidni adapter
USB kabl
Torbica
Češalj za podrezivanje
Turpija za stopala sa menjačem brzina
EpilatorGlava za podrezivanje
Lady Shaver Series 8000USB kabl
Komplet pinceta
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