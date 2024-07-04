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  • Snažna epilacija. Nežno za kožu.
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  • Snažna epilacija. Nežno za kožu.
  • Snažna epilacija. Nežno za kožu.
  • Snažna epilacija. Nežno za kožu.
  • Snažna epilacija. Nežno za kožu.
  • Snažna epilacija. Nežno za kožu.
  • Snažna epilacija. Nežno za kožu.
  • Snažna epilacija. Nežno za kožu.
  • Snažna epilacija. Nežno za kožu.
  • Snažna epilacija. Nežno za kožu.
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  • Snažna epilacija. Nežno za kožu.
  • Snažna epilacija. Nežno za kožu.
  • Snažna epilacija. Nežno za kožu.
  • Snažna epilacija. Nežno za kožu.
  • Snažna epilacija. Nežno za kožu.
  • Snažna epilacija. Nežno za kožu.
  • Snažna epilacija. Nežno za kožu.
  • Snažna epilacija. Nežno za kožu.

2+1 produžena garancija

Obustavljeno

Epilator Series 8000Epilator za mokro i suvo korišćenje

BRE700/00

4.6
| (733) Komentari | 91% preporučuje ovaj proizvod
Snažna epilacija. Nežno za kožu.
Philips epilator serije 8000: prvi epilatori na svetu sa keramičkom pincetom za prijatniju epilaciju. Hvata čak i najkraće dlačice pomoću tehnologije sa dvostrukim dejstvom kako bi omogućio glatkoću koja traje nedeljama.
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The world’s No. 1 IPL brand1, 15 years of smooth skin and confidence with Philips Lumea

Glatka koža do 4 nedelje

Snažna epilacija. Nežno za kožu.

  • Za noge i telo

  • Bežična upotreba

  • sa 3 dodatka

Glatka koža koja traje nedeljama pomoću tehnologije sa dvostrukim dejstvom

Glatka koža koja traje nedeljama pomoću tehnologije sa dvostrukim dejstvom

Tehnologija sa dvostrukim dejstvom sinhronizuje duge keramičke pincete koje neprekidno i čvrsto hvataju i uklanjaju dlačice dužine već od 0,5 mm. Široka glava epilatora sa 50% dužim pincetama uklanja više dlačica odjednom.* Spremite se za nedelje glatkoće bez muke.

32 hipoalergijske pincete za nežan tretman

32 hipoalergijske pincete za nežan tretman

32 keramičke pincete napravljene od hipoalergijskog materijala za prijatan tretman. Lako klize preko vaše kože uz manje trenja i više kontakta sa kožom.* Izuzetno prijatan za kožu, kaže 91% žena**.

Radi dodatnog komfora, radite epilaciju u toploj vodi

Radi dodatnog komfora, radite epilaciju u toploj vodi

Naš epilator opremljen je funkcijom Wet & Dry (Vlažno i suvo) za još nežniju epilaciju. Topla voda opušta vašu kožu i čini tretman još prijatnijim.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.6

od 5

733

Komentari

91%

preporučuje ovaj proizvod

04/07/2024

Srbija

Srbija

Ovaj proizvod je super

Super je 🙂🙂🙂🙂🙂🙂🌼🌼🌼🌼🌼🥰🥰🥰🥰🥰🌸🌸🌸🌸🌸

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Beauty Set Series 9000 BRE740/90 Za celo telo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Beauty Set Series 9000 BRE740/90 Za celo telo

14/04/2024

Srbija

Srbija

Efikasan

Savrsen za zensku negu tela,preporuka svim zenama.

Ova recenzija je napisana za Epilator Series 8000 BRE700/00 Epilator za mokro i suvo korišćenje

Ova recenzija je napisana za Epilator Series 8000 BRE700/00 Epilator za mokro i suvo korišćenje

27/10/2022

Srbija

Srbija

Odličan višenamjenski aparat

Ima sve sto treba, od epiliranja do brijanja. Znaci puno sto može pod vodom da se koristi i bas je brz kad je epiliranje u pitanju. Svi dodatci su korisni.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Beauty Set Series 9000 BRE740/90 Za celo telo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Beauty Set Series 9000 BRE740/90 Za celo telo

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  1. Source: Market leader research institute, retail value MAT December 2024 

  1. U odnosu na modele Philips Satinelle Advanced i Satinelle Prestige

  2. CLT Germany N=153, 2019