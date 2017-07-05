2 godine garancije
Obustavljeno
Za noge, telo i lice
5 dodataka
Bežično i punjivo
Dizajn drške u obliku slova S
Ergonomska drška se lako drži i navodi omogućavajući maksimalnu kontrolu i optimalan domašaj po svim delovima tela.
Naša epilatorska glava je jedinstvena po tome što je izrađena od grubog keramičkog materijala koji čvrsto hvata dlačice, zahvaljujući čemu ni fine dlačice neće iskliznuti iz nje.
Izuzetno široka glava za epilaciju pokriva više kože svakim potezom radi bržeg uklanjanja dlačica.
4.6
od 5
45
Komentari
95%
preporučuje ovaj proizvod
Саша
05/07/2017
България
Отличен продукт.
Много функционален и удобен за употреба. Доволна съм от резултатите при употребата му.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Satinelle Advanced BRE630/00 Епилатор за използване на мокро и сухо
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Satinelle Advanced BRE630/00 Епилатор за използване на мокро и сухо
Теодора
26/01/2017
България
Verifikovani kupac
Супер е.
Горещо препоръчвам. Прекрасно изделие. Много удобен и елегантен.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Satinelle Advanced BRE630/00 Епилатор за използване на мокро и сухо
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Satinelle Advanced BRE630/00 Епилатор за използване на мокро и сухо
Vb1212
01/11/2016
България
Добър избор
Качеството спрямо цената е отлично. Работи бързо и ефективно
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Satinelle Advanced BRE630/00 Епилатор за използване на мокро и сухо
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Satinelle Advanced BRE630/00 Епилатор за използване на мокро и сухо
Source: Market leader research institute, retail value MAT December 2024