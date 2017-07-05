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  • Čvrsto hvata čak i najfinije dlačice
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  • Čvrsto hvata čak i najfinije dlačice
  • Čvrsto hvata čak i najfinije dlačice
  • Čvrsto hvata čak i najfinije dlačice
  • Čvrsto hvata čak i najfinije dlačice
  • Čvrsto hvata čak i najfinije dlačice
  • Čvrsto hvata čak i najfinije dlačice
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7
  • Čvrsto hvata čak i najfinije dlačice
  • Čvrsto hvata čak i najfinije dlačice
  • Čvrsto hvata čak i najfinije dlačice
  • Čvrsto hvata čak i najfinije dlačice
  • Čvrsto hvata čak i najfinije dlačice

Obustavljeno

Satinelle AdvancedEpilator za mokro i suvo korišćenje

BRE630/00

4.6
| (45) Komentari | 95% preporučuje ovaj proizvod
Čvrsto hvata čak i najfinije dlačice
Drška u obliku slova S doprinosi navođenju po telu. Najšira glava sa keramičkim diskovima epilira blizu kože radi hvatanja čak i finih dlačica, za brze i dugotrajne rezultate. Mokro i suvo korišćenje uz 5 dodataka, za personalizovanu rutinu ulepšavanja.
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The world’s No. 1 IPL brand1, 15 years of smooth skin and confidence with Philips Lumea

Lako navođenje za besprekorne dugotrajne rezultate

Čvrsto hvata čak i najfinije dlačice

  • Za noge, telo i lice

  • 5 dodataka

  • Bežično i punjivo

  • Dizajn drške u obliku slova S

Drška u obliku slova S radi lakog manevrisanja po svim delovima tela

Ergonomska drška se lako drži i navodi omogućavajući maksimalnu kontrolu i optimalan domašaj po svim delovima tela.

Glava za epilaciju od jedinstvenog keramičkog materijala, za bolje prianjanje

Glava za epilaciju od jedinstvenog keramičkog materijala, za bolje prianjanje

Naša epilatorska glava je jedinstvena po tome što je izrađena od grubog keramičkog materijala koji čvrsto hvata dlačice, zahvaljujući čemu ni fine dlačice neće iskliznuti iz nje.

Izuzetno široka glava za epilaciju

Izuzetno široka glava za epilaciju

Izuzetno široka glava za epilaciju pokriva više kože svakim potezom radi bržeg uklanjanja dlačica.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

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4.6

od 5

45

Komentari

95%

preporučuje ovaj proizvod

2

05/07/2017

България

България

Отличен продукт.

Много функционален и удобен за употреба. Доволна съм от резултатите при употребата му.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Satinelle Advanced BRE630/00 Епилатор за използване на мокро и сухо

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Satinelle Advanced BRE630/00 Епилатор за използване на мокро и сухо

26/01/2017

България

България

Verifikovani kupac

Супер е.

Горещо препоръчвам. Прекрасно изделие. Много удобен и елегантен.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Satinelle Advanced BRE630/00 Епилатор за използване на мокро и сухо

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Satinelle Advanced BRE630/00 Епилатор за използване на мокро и сухо

01/11/2016

България

България

Добър избор

Качеството спрямо цената е отлично. Работи бързо и ефективно

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Satinelle Advanced BRE630/00 Епилатор за използване на мокро и сухо

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Satinelle Advanced BRE630/00 Епилатор за използване на мокро и сухо

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  • Povrat u roku od 30 dana
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  1. Source: Market leader research institute, retail value MAT December 2024 