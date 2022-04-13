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Satinelle Advanced Epilator za mokro i suvo korišćenje
Obustavljeno
Podrška
BRE630/00
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Folija za brijanje
Satinelle AdvancedPoklopac za masažu
Torbica
Češalj za podrezivanje
Turpija za stopala sa menjačem brzina
EpilatorRukavica za piling
EpilatorGlava za podrezivanje
Komplet pinceta
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