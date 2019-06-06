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  • Čvrsto hvata čak i najfinije dlačice
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  • Čvrsto hvata čak i najfinije dlačice
  • Čvrsto hvata čak i najfinije dlačice
  • Čvrsto hvata čak i najfinije dlačice
  • Čvrsto hvata čak i najfinije dlačice
  • Čvrsto hvata čak i najfinije dlačice
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  • Čvrsto hvata čak i najfinije dlačice
  • Čvrsto hvata čak i najfinije dlačice
  • Čvrsto hvata čak i najfinije dlačice
  • Čvrsto hvata čak i najfinije dlačice

Obustavljeno

Satinelle AdvancedEpilator za mokro i suvo korišćenje

BRE610/00

3.3
| (31) Komentari
Čvrsto hvata čak i najfinije dlačice
Drška u obliku slova S doprinosi navođenju po telu. Najšira glava sa keramičkim diskovima epilira blizu kože radi hvatanja čak i finih dlačica, za brze i dugotrajne rezultate. Mokro i suvo korišćenje uz 1 dodatak.
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The world’s No. 1 IPL brand1, 15 years of smooth skin and confidence with Philips Lumea

Lako navođenje za besprekorne dugotrajne rezultate

Čvrsto hvata čak i najfinije dlačice

  • Za noge, telo i lice

  • 1 dodatak

  • Bežično i punjivo

  • Dizajn drške u obliku slova S

Drška u obliku slova S radi lakog manevrisanja po svim delovima tela

Ergonomska drška se lako drži i navodi omogućavajući maksimalnu kontrolu i optimalan domašaj po svim delovima tela.

Glava za epilaciju od jedinstvenog keramičkog materijala, za bolje prianjanje

Glava za epilaciju od jedinstvenog keramičkog materijala, za bolje prianjanje

Naša epilatorska glava je jedinstvena po tome što je izrađena od grubog keramičkog materijala koji čvrsto hvata dlačice, zahvaljujući čemu ni fine dlačice neće iskliznuti iz nje.

Izuzetno široka glava za epilaciju

Izuzetno široka glava za epilaciju

Izuzetno široka glava za epilaciju pokriva više kože svakim potezom radi bržeg uklanjanja dlačica.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

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3.3

od 5

31

Komentari

2

06/06/2019

България

България

Отличен продукт!

Епилаторът е много удобен за употреба, а батерията издържа дълго време и няма нужда от често зареждане. Харесва ми опцията да се ползва и под вода и възможността да се почиства под течаща вода. Благодарение на керамичните пинсети епилацията е безболезнена, а след процедурата кожата ми е гладна, без раздразнения и не се зачервява!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Satinelle Advanced BRE610/00 Епилатор за използване на мокро и сухо

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Satinelle Advanced BRE610/00 Епилатор за използване на мокро и сухо

06/05/2018

България

България

Много ми харесва

Не знам защо има само лоши отзиви,но на мен епилаторът много ми харесва!Върши си работата отлично и го препоръчвам на 100%!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Satinelle Advanced BRE610/00 Епилатор за използване на мокро и сухо

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Satinelle Advanced BRE610/00 Епилатор за използване на мокро и сухо

24/04/2019

Lietuva

Lietuva

Puikus epiliatorius, nes pašalina visus nepageidaujamus plaukelius, net pačius mažiausius.

Epiliatorius pašalina visus nepageidaujamus plaukelius, net ir pačius mažiausius. Jis man patinka dar ir dėl to, kad yra atsparus vandeniui - tad jį galima naudoti visur. Taip pat epiliatorius turi masažinį antgalį ir 2 greičio režimus, tad galima naudoti kaip tik labiau patinka. Taip pat epiliatorius yra su šviesele, tad galima pastebėti visus plaukelius bei juos pašalinti.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Satinelle Advanced BRE610/00 „Wet & Dry“ epiliatorius

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Satinelle Advanced BRE610/00 „Wet & Dry“ epiliatorius

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  1. Source: Market leader research institute, retail value MAT December 2024 