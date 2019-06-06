2 godine garancije
Obustavljeno
BRE610/00
Za noge, telo i lice
1 dodatak
Bežično i punjivo
Dizajn drške u obliku slova S
Ergonomska drška se lako drži i navodi omogućavajući maksimalnu kontrolu i optimalan domašaj po svim delovima tela.
Naša epilatorska glava je jedinstvena po tome što je izrađena od grubog keramičkog materijala koji čvrsto hvata dlačice, zahvaljujući čemu ni fine dlačice neće iskliznuti iz nje.
Izuzetno široka glava za epilaciju pokriva više kože svakim potezom radi bržeg uklanjanja dlačica.
3.3
od 5
31
Komentari
kremity
06/06/2019
България
Отличен продукт!
Епилаторът е много удобен за употреба, а батерията издържа дълго време и няма нужда от често зареждане. Харесва ми опцията да се ползва и под вода и възможността да се почиства под течаща вода. Благодарение на керамичните пинсети епилацията е безболезнена, а след процедурата кожата ми е гладна, без раздразнения и не се зачервява!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Satinelle Advanced BRE610/00 Епилатор за използване на мокро и сухо
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Satinelle Advanced BRE610/00 Епилатор за използване на мокро и сухо
Pepelana56
06/05/2018
България
Много ми харесва
Не знам защо има само лоши отзиви,но на мен епилаторът много ми харесва!Върши си работата отлично и го препоръчвам на 100%!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Satinelle Advanced BRE610/00 Епилатор за използване на мокро и сухо
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Satinelle Advanced BRE610/00 Епилатор за използване на мокро и сухо
Ugnė20
24/04/2019
Lietuva
Puikus epiliatorius, nes pašalina visus nepageidaujamus plaukelius, net pačius mažiausius.
Epiliatorius pašalina visus nepageidaujamus plaukelius, net ir pačius mažiausius. Jis man patinka dar ir dėl to, kad yra atsparus vandeniui - tad jį galima naudoti visur. Taip pat epiliatorius turi masažinį antgalį ir 2 greičio režimus, tad galima naudoti kaip tik labiau patinka. Taip pat epiliatorius yra su šviesele, tad galima pastebėti visus plaukelius bei juos pašalinti.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Satinelle Advanced BRE610/00 „Wet & Dry“ epiliatorius
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Satinelle Advanced BRE610/00 „Wet & Dry“ epiliatorius
Source: Market leader research institute, retail value MAT December 2024