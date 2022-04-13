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Satinelle Advanced Epilator za mokro i suvo korišćenje
Obustavljeno
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BRE610/00
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Mogu li da putujem sa Philips proizvodom za negu ili lepotu?
Satinelle/Epilator series 8000Glava četkice za piling
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Satinelle/Epilator series 8000Zaštitni poklopac za turpiju za stopala
Satinelle AdvancedPoklopac za masažu
Torbica
Turpija za stopala sa menjačem brzina
EpilatorRukavica za piling
EpilatorGlava za podrezivanje
Komplet pinceta
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