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Lady Shaver Series 6000 Bežični aparat za brijanje: mokro i suvo korišćenje
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BRL146/00
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SatinShave AdvancedFolija za brijanje
HQ87 USB zidni adapter
USB kabl
Torbica
Lady Shaver Series 8000Glava za brijanje
Češalj za podrezivanje
Turpija za stopala sa menjačem brzina
EpilatorRukavica za piling
EpilatorGlava za podrezivanje
Lady Shaver Series 8000USB kabl
ShaversČetka za čišćenje
Komplet pinceta
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