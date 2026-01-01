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  • Zamenska glava za brijanje za Lady Shave

Lady Shaver Series 8000Glava za brijanje

CP2008/03

Zamenska glava za brijanje za Lady Shave
Ova glava za brijanje za Philips Lady Shave sadrži foliju i rezni element. Postavlja se na telo uređaja Ladyshave. Zamenom izgubljenih, pohabanih ili oštećenih komponenti produžavate efektivnost uređaja.
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Kompatibilni proizvodi
Lady Shaver Series 6000

Lady Shaver Series 6000
Bežični aparat za brijanje: mokro i suvo korišćenje

BRL146/20

Lady Shaver Series 6000

Lady Shaver Series 6000
Bežični aparat za brijanje: mokro i suvo korišćenje

BRL146/00

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Zamenska glava za brijanje za Lady Shave

  • Lady Shave

  • Svetli šamot

Tehničke specifikacije

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