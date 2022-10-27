2 godine garancije
Za telo, noge i pazuhe
Sa nežnim zaobljenim trimerima
Patentirani zaobljeni vrhovi trimera nežno klize kroz sve tipove dlačica kako bi sprečili male i velike posekotine. 80% naših potrošača potvrđuje da nema iritacije od brijanja i crvenila*.
Bilo da planirate tretman celog tela ili vam je potrebno brzo doterivanje, naš brijač pruža brze i lake rezultate. Sistem sa 3 sečiva kreće se u oba smera za brz tretman. Sa integrisanim dvostranim trimerima, takođe prethodno skraćuje duže dlačice, za brže brijanje.
Philips brijač za telo dizajniran je tako da bude nežan i udoban na različitim delovima tela.
4.8
od 5
339
Komentari
96%
preporučuje ovaj proizvod
Medolino77
27/10/2022
Srbija
Deo promocije
Bezbedan i efikasan brijac
Bez straha se koristi bar u mom slučaju jer sam jako nespretna sa brijačima. Lak je za korištenje, brzo se puni i ima super dodatke.
Ova recenzija je napisana za Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Bežični aparat za brijanje: mokro i suvo korišćenje
Ova recenzija je napisana za Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Bežični aparat za brijanje: mokro i suvo korišćenje
Sofija22
27/10/2022
Srbija
Deo promocije
Glatka koža
Odličan,nemam više nikakvih iritacija na koži od kada ga koristim a i ne mogu da se posečem sa njim.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Bežični aparat za brijanje: mokro i suvo korišćenje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Bežični aparat za brijanje: mokro i suvo korišćenje
Sanjolina
27/10/2022
Srbija
Deo promocije
Brijac po mojoj meri
Brijac po mojoj meri ,za koriscenje na suvom i pod tusem ...
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Bežični aparat za brijanje: mokro i suvo korišćenje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Bežični aparat za brijanje: mokro i suvo korišćenje
Source: Market leader research institute, retail value MAT December 2024
HUT Germany N=49, 2021.