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6000 SeriesBrijač za telo

BRL128/00

4.8
| (339) Komentari | 96% preporučuje ovaj proizvod
Lako brijanje
Postignite nežno brijanje sa našim novim brijačem za telo. Štiti kožu od malih i velikih posekotina i omogućava brzo, praktično korišćenje bilo kada, bilo gde. Bilo da vam je potrebno brijanje celog tela ili brzo doterivanje.
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Nežan prema vašoj koži, čak i na osetljivim područjima

Lako brijanje

  • Za telo, noge i pazuhe

  • Sa nežnim zaobljenim trimerima

Sprečava male i velike posekotine

Sprečava male i velike posekotine

Patentirani zaobljeni vrhovi trimera nežno klize kroz sve tipove dlačica kako bi sprečili male i velike posekotine. 80% naših potrošača potvrđuje da nema iritacije od brijanja i crvenila*.

Brzi rezultati sa sistemom od 3 sečiva

Brzi rezultati sa sistemom od 3 sečiva

Bilo da planirate tretman celog tela ili vam je potrebno brzo doterivanje, naš brijač pruža brze i lake rezultate. Sistem sa 3 sečiva kreće se u oba smera za brz tretman. Sa integrisanim dvostranim trimerima, takođe prethodno skraćuje duže dlačice, za brže brijanje.

Pogodan za osetljiva područja

Pogodan za osetljiva područja

Philips brijač za telo dizajniran je tako da bude nežan i udoban na različitim delovima tela.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

339

Komentari

96%

preporučuje ovaj proizvod

27/10/2022

Srbija

Srbija

Bezbedan i efikasan brijac

Bez straha se koristi bar u mom slučaju jer sam jako nespretna sa brijačima. Lak je za korištenje, brzo se puni i ima super dodatke.

Ova recenzija je napisana za Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Bežični aparat za brijanje: mokro i suvo korišćenje

Ova recenzija je napisana za Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Bežični aparat za brijanje: mokro i suvo korišćenje

27/10/2022

Srbija

Srbija

Glatka koža

Odličan,nemam više nikakvih iritacija na koži od kada ga koristim a i ne mogu da se posečem sa njim.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Bežični aparat za brijanje: mokro i suvo korišćenje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Bežični aparat za brijanje: mokro i suvo korišćenje

27/10/2022

Srbija

Srbija

Brijac po mojoj meri

Brijac po mojoj meri ,za koriscenje na suvom i pod tusem ...

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Bežični aparat za brijanje: mokro i suvo korišćenje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Bežični aparat za brijanje: mokro i suvo korišćenje

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  1. Source: Market leader research institute, retail value MAT December 2024 

  1. HUT Germany N=49, 2021.