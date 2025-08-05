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6000 Series Brijač za telo
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BRL128/00
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Zašto se moj proizvod puni duže nego što je očekivano?
Mogu li da putujem sa Philips proizvodom za negu ili lepotu?
Zašto adapter nije isporučen uz proizvod?
Šta mogu da koristim za punjenje Philips proizvoda koji se pune putem USB-a?
SatinShave AdvancedFolija za brijanje
HQ87 USB zidni adapter
USB kabl
Lady Shaver Series 8000USB kabl
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