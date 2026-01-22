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  • Uživajte u 12 meseci* glatke kože bez dlačica
  • Uživajte u 12 meseci* glatke kože bez dlačica
  • Uživajte u 12 meseci* glatke kože bez dlačica
  • Uživajte u 12 meseci* glatke kože bez dlačica
  • Uživajte u 12 meseci* glatke kože bez dlačica
  • Uživajte u 12 meseci* glatke kože bez dlačica
  • Uživajte u 12 meseci* glatke kože bez dlačica
  • Uživajte u 12 meseci* glatke kože bez dlačica
  • Uživajte u 12 meseci* glatke kože bez dlačica
  • Uživajte u 12 meseci* glatke kože bez dlačica
  • Uživajte u 12 meseci* glatke kože bez dlačica
  • Uživajte u 12 meseci* glatke kože bez dlačica
  • Uživajte u 12 meseci* glatke kože bez dlačica
  • Uživajte u 12 meseci* glatke kože bez dlačica
  • Uživajte u 12 meseci* glatke kože bez dlačica
  • Uživajte u 12 meseci* glatke kože bez dlačica
  • Uživajte u 12 meseci* glatke kože bez dlačica
  • Uživajte u 12 meseci* glatke kože bez dlačica
  • Uživajte u 12 meseci* glatke kože bez dlačica
  • Uživajte u 12 meseci* glatke kože bez dlačica
  • Uživajte u 12 meseci* glatke kože bez dlačica
  • Uživajte u 12 meseci* glatke kože bez dlačica
  • Uživajte u 12 meseci* glatke kože bez dlačica
  • Uživajte u 12 meseci* glatke kože bez dlačica

Lumea IPL serije 9000IPL uređaj za uklanjanje dlačica sa tehn. SenseIQ

BRI958/00

4.6
| (2467) Komentari | 92% preporučuje ovaj proizvod
Uživajte u 12 meseci* glatke kože bez dlačica
Najefikasniji IPL, 12 meseci posle ciklusa kompletnog tretmana**. Tehnologija IPL uz SenseIQ pruža dugotrajno uklanjanje dlačica sa celog tela u udobnosti vašeg doma. Uz savete iz Lumea IPL aplikacije postignite glatkoću kože kao da ste tek izašli iz salona.
Pogledajte sve prednosti
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The world’s No. 1 IPL brand1, 15 years of smooth skin and confidence with Philips Lumea

Uživajte u 12 meseci glatke kože bez dlačica*

Uživajte u 12 meseci* glatke kože bez dlačica

  • Senzor SmartSkin

  • 4 inteligentna dodatka; telo, lice, bikini, pazuh

  • Lumea IPL aplikacija

  • Bežična i žična upotreba

Tretirajte područja samo 2 puta mesečno za brze rezultate

Tretirajte područja samo 2 puta mesečno za brze rezultate

Svake 2 nedelje za početak – to je upola manje tretmana nego kod drugih brendova. Nakon toga sledi doterivanje samo jednom mesečno. Pokrivanje obe potkolenice traje 8,5 minuta.

Nežno i udobno uz tehnologiju SenseIQ

Nežno i udobno uz tehnologiju SenseIQ

Aparat Lumea serije 9000 ima pet lako podesivih podešavanja svetla. Naš senzor SmartSkin učitava ton vaše kože i pomaže vam da pronađete najugodniju postavku. Inteligentni dodaci prilagođavaju tretman svakom delu tela.

Za praktičnost prilikom žične i bežične upotrebe

Za praktičnost prilikom žične i bežične upotrebe

Philips Lumea je dizajniran tako da bude praktičan i lak za korišćenje. Koristite uređaj žično za brzo tretiranje velikih područja, kao što su noge, odnosno izaberite bežičnu upotrebu sa baterijom za precizno tretiranje teško dostupnih područja.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.6

od 5

2467

Komentari

92%

preporučuje ovaj proizvod

22/01/2026

Srbija

Srbija

Одличан производ

Одличан. Имам га више од 2 године и презадовољна сам. Не иритира кожу и одличан је ако вам смета депилација или бријање. Опет прочитајте упуство пре куповине, у неким случајевима не сме да се користи. Све препоруке

Mane

Нема

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL uređaj za uklanjanje dlačica sa tehn. SenseIQ

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL uređaj za uklanjanje dlačica sa tehn. SenseIQ

31/10/2025

Srbija

Srbija

Zaista predobar aparat

Zahvaljujući ovom aparatu moja koza nikada bolje izgledala,posle samo dva meseca vidljive razlike znatno,spasilo me depilacija koje su me nervirale i nakon kojih sam uvek imala neki vid alergije.Zahvaljujuci ovom aparatu koza mi nikad nije bila lepša a dlacice su se smanjile skoro 80% i te koje se pojave su tanke i jedva vidljive.Fantastican aparat koji sam preporučila drugaricama i mnoge od njih su ga kupile ,Takodje zadovoljne.

Ova recenzija je napisana za Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL uređaj za uklanjanje dlačica sa tehn. SenseIQ

Ova recenzija je napisana za Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL uređaj za uklanjanje dlačica sa tehn. SenseIQ

04/09/2025

Srbija

Srbija

Fantastičan proizvod koji mi je promenio život!

Epilator imam već duže od 5 godina i preporučujem ga svima. Ja sam imala izuzetno guste, jake i tamne dlake koje su potpuno nestale tako da ove godine nisam imala potrebu da ga koristim. Koristila ga je i moja sestra i imala iste rezultate. Fantastičan proizvod! Više nikad ne moram da razmišljam o depilaciji pre odlaska na more, na bazen što mi je pre bio veliki problem, kao ni o uraslim dlakama. Istina je da baterija kratko traje, ali to nije nikakav problem zato što se svakako koristi na mestima gde je utičnica uvek pri ruci, a kabl je dovoljno dug.

Ova recenzija je napisana za Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL uređaj za uklanjanje dlačica sa tehn. SenseIQ

Ova recenzija je napisana za Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL uređaj za uklanjanje dlačica sa tehn. SenseIQ

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  1. Source: Market leader research institute, retail value MAT December 2024 

  1. Prosečno smanjenje količine dlačica nakon 12 tretmana: 77% na nogama, 64% na bikini zoni, 64% na pazusima

  2. Kada se pridržavate rasporeda tretmana. Izračunato za upotrebu na potkolenicama, bikini zoni, pazuhu i licu. Radni vek lampe ne produžava Philips period garancije širom sveta od 2 godine