2 godine garancije
Senzor SmartSkin
4 inteligentna dodatka; telo, lice, bikini, pazuh
Lumea IPL aplikacija
Bežična i žična upotreba
Svake 2 nedelje za početak – to je upola manje tretmana nego kod drugih brendova. Nakon toga sledi doterivanje samo jednom mesečno. Pokrivanje obe potkolenice traje 8,5 minuta.
Aparat Lumea serije 9000 ima pet lako podesivih podešavanja svetla. Naš senzor SmartSkin učitava ton vaše kože i pomaže vam da pronađete najugodniju postavku. Inteligentni dodaci prilagođavaju tretman svakom delu tela.
Philips Lumea je dizajniran tako da bude praktičan i lak za korišćenje. Koristite uređaj žično za brzo tretiranje velikih područja, kao što su noge, odnosno izaberite bežičnu upotrebu sa baterijom za precizno tretiranje teško dostupnih područja.
4.6
od 5
2467
Komentari
92%
preporučuje ovaj proizvod
Математичар
22/01/2026
Srbija
Одличан производ
Одличан. Имам га више од 2 године и презадовољна сам. Не иритира кожу и одличан је ако вам смета депилација или бријање. Опет прочитајте упуство пре куповине, у неким случајевима не сме да се користи. Све препоруке
Mane
Нема
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL uređaj za uklanjanje dlačica sa tehn. SenseIQ
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL uređaj za uklanjanje dlačica sa tehn. SenseIQ
Lidija @82
31/10/2025
Srbija
Zaista predobar aparat
Zahvaljujući ovom aparatu moja koza nikada bolje izgledala,posle samo dva meseca vidljive razlike znatno,spasilo me depilacija koje su me nervirale i nakon kojih sam uvek imala neki vid alergije.Zahvaljujuci ovom aparatu koza mi nikad nije bila lepša a dlacice su se smanjile skoro 80% i te koje se pojave su tanke i jedva vidljive.Fantastican aparat koji sam preporučila drugaricama i mnoge od njih su ga kupile ,Takodje zadovoljne.
Ova recenzija je napisana za Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL uređaj za uklanjanje dlačica sa tehn. SenseIQ
Ova recenzija je napisana za Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL uređaj za uklanjanje dlačica sa tehn. SenseIQ
Flegma.ja
04/09/2025
Srbija
Fantastičan proizvod koji mi je promenio život!
Epilator imam već duže od 5 godina i preporučujem ga svima. Ja sam imala izuzetno guste, jake i tamne dlake koje su potpuno nestale tako da ove godine nisam imala potrebu da ga koristim. Koristila ga je i moja sestra i imala iste rezultate. Fantastičan proizvod! Više nikad ne moram da razmišljam o depilaciji pre odlaska na more, na bazen što mi je pre bio veliki problem, kao ni o uraslim dlakama. Istina je da baterija kratko traje, ali to nije nikakav problem zato što se svakako koristi na mestima gde je utičnica uvek pri ruci, a kabl je dovoljno dug.
Ova recenzija je napisana za Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL uređaj za uklanjanje dlačica sa tehn. SenseIQ
Ova recenzija je napisana za Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL uređaj za uklanjanje dlačica sa tehn. SenseIQ
Source: Market leader research institute, retail value MAT December 2024
Prosečno smanjenje količine dlačica nakon 12 tretmana: 77% na nogama, 64% na bikini zoni, 64% na pazusima
Kada se pridržavate rasporeda tretmana. Izračunato za upotrebu na potkolenicama, bikini zoni, pazuhu i licu. Radni vek lampe ne produžava Philips period garancije širom sveta od 2 godine