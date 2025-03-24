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Lumea IPL serije 9000 IPL uređaj za uklanjanje dlačica sa tehn. SenseIQ

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Lumea IPL serije 9000IPL uređaj za uklanjanje dlačica sa tehn. SenseIQ

BRI958/00

Lumea IPL serije 9000 IPL uređaj za uklanjanje dlačica sa tehn. SenseIQ

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Korisnički priručnik

  • PDF datoteka, 14.1 MB
  • 24 March 2025

EU izjava o usaglašenosti - English (US)

  • PDF datoteka, 652.4 kB
  • 14 August 2025

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