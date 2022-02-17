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  • Brada od 3 dana na jednostavan način
  • Brada od 3 dana na jednostavan način
  • Brada od 3 dana na jednostavan način
  • Brada od 3 dana na jednostavan način
  • Brada od 3 dana na jednostavan način
  • Brada od 3 dana na jednostavan način
  • Brada od 3 dana na jednostavan način
  • Brada od 3 dana na jednostavan način
  • Brada od 3 dana na jednostavan način
  • Brada od 3 dana na jednostavan način
  • Brada od 3 dana na jednostavan način
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  • Brada od 3 dana na jednostavan način
  • Brada od 3 dana na jednostavan način
  • Brada od 3 dana na jednostavan način
  • Brada od 3 dana na jednostavan način
  • Brada od 3 dana na jednostavan način
  • Brada od 3 dana na jednostavan način
  • Brada od 3 dana na jednostavan način
  • Brada od 3 dana na jednostavan način
  • Brada od 3 dana na jednostavan način
  • Brada od 3 dana na jednostavan način

Obustavljeno

Beardtrimmer series 3000Trimer za bradu

BT3216/14

4.6
| (230) Komentari | 91% preporučuje ovaj proizvod
Brada od 3 dana na jednostavan način
Ovaj trimer sa inovativnim sistemom Lift & Trim podiže i hvata položene dlačice za efikasno i ravnomerno brijanje. Na taj način možete lako da oblikujete bradu od 3 dana, kratku ili dugu bradu.
Pogledajte sve prednosti

Sistem Lift & Trim seče 30% brže*

Brada od 3 dana na jednostavan način

  • Postavke preciznosti od 0,5 mm

  • Sečiva od nerđajućeg čelika

  • 60 min. bežične upotrebe/1 sat punjenja

  • Sistem Lift & Trim

Ravnomerno podrezuje i hvata položene dlačice

Ravnomerno podrezuje i hvata položene dlačice

Savršen za čekinjasti izgled, Philips trimer za bradu ima novi sistem Lift & Trim: češalj koji podiže i postavlja dlačice u nivo sečiva, za ravnomerno podrezivanje.

Savršeno podrezivanje uz zaštitu

Savršeno podrezivanje uz zaštitu

Samooštreća čelična sečiva na trimeru za bradu Philips 3000 ostaju oštra i efektivna kao prvog dana, pa svaki put pružaju savršeno podrezivanje uz zaštitu.

Sečiva prilagođena koži održavaju njenu glatkost

Sečiva prilagođena koži održavaju njenu glatkost

Dizajnirana da spreče ogrebotine i iritaciju, sečiva imaju zaobljene vrhove za glatkiji kontakt sa kožom.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.6

od 5

230

Komentari

91%

preporučuje ovaj proizvod

2

17/02/2022

Srbija

Srbija

Sjajne karakteristike

Perfektno brijanje, dobra baterija, lako ciscenje. Preporuka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Trimer za bradu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Trimer za bradu

22/08/2021

Hrvatska

Hrvatska

Verifikovani kupac

Philips šišač za kosu i bradu

Proizvod je odličan. Lagan za upotrebu, baterja dugo traje, ima odličnu funkcionalnost.

Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Trimer za bradu

Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Trimer za bradu

19/04/2021

Hrvatska

Hrvatska

Ok proizvod

Dobar i jednostavan za rukovanje...definitivno moja preporuka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 3000 BT3216/14 Trimer za bradu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 3000 BT3216/14 Trimer za bradu

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  1. Sistem Lift & Trim seče 30% brže u odnosu na stariju tehnologiju kompanije Philips