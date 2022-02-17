2 godine garancije
Postavke preciznosti od 0,5 mm
Samooštreća sečiva
60 min. bežične upotrebe/1 sat punjenja
Sistem Lift & Trim
Savršen za čekinjasti izgled, Philips trimer za bradu ima novi sistem Lift & Trim: češalj koji podiže i postavlja dlačice u nivo sečiva, za ravnomerno podrezivanje.
Samooštreća čelična sečiva ostaju oštra i efektivna kao prvog dana, pa svaki put pružaju savršeno podrezivanje uz zaštitu.
Dizajnirana da spreče ogrebotine i iritaciju, sečiva imaju zaobljene vrhove za glatkiji kontakt sa kožom.
4.6
od 5
230
Komentari
91%
preporučuje ovaj proizvod
Philipsovac
17/02/2022
Srbija
Sjajne karakteristike
Perfektno brijanje, dobra baterija, lako ciscenje. Preporuka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Trimer za bradu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Trimer za bradu
Okismoki
22/08/2021
Hrvatska
Verifikovani kupac
Philips šišač za kosu i bradu
Proizvod je odličan. Lagan za upotrebu, baterja dugo traje, ima odličnu funkcionalnost.
Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Trimer za bradu
Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Trimer za bradu
Zoki69
19/04/2021
Hrvatska
Ok proizvod
Dobar i jednostavan za rukovanje...definitivno moja preporuka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 3000 BT3216/14 Trimer za bradu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 3000 BT3216/14 Trimer za bradu