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Beardtrimmer series 3000 Trimer za bradu

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Beardtrimmer series 3000Trimer za bradu

BT3233/15

Beardtrimmer series 3000 Trimer za bradu

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  • Kako da rutinski čistite Philips trimer za bradu serije 1000/3000. Suvo za dršku, mogućnost pranja dodataka.
    Kako da rutinski čistite Philips trimer za bradu serije 1000/3000. Suvo za dršku, mogućnost pranja dodataka.

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Uputstva i Dokumentacija

Korisnički priručnik

  • PDF datoteka, 2.1 MB
  • 27 September 2023

EU izjava o usaglašenosti

  • PDF datoteka, 641.4 kB
  • 17 December 2024

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