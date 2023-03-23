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Beardtrimmer series 3000 Trimer za bradu

Obustavljeno

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Beardtrimmer series 3000Trimer za bradu

BT3236/14

Beardtrimmer series 3000 Trimer za bradu

Obustavljeno

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  • Kako da rutinski čistite Philips trimer za bradu serije 1000/3000. Suvo za dršku, mogućnost pranja dodataka.
    Kako da rutinski čistite Philips trimer za bradu serije 1000/3000. Suvo za dršku, mogućnost pranja dodataka.

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Uputstva i Dokumentacija

Korisnički priručnik

  • PDF datoteka, 662.2 kB
  • 13 April 2022

EU izjava o usaglašenosti - English (US)

  • PDF datoteka, 1.3 MB
  • 14 April 2022

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