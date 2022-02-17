2 godine garancije
Sečiva sa zaobljenim vrhovima
40 postavki dužine
Precizni koraci od 0,5 mm
100% vodootporan
Vreme rada do 70 minuta
Samooštreća sečiva sa zaobljenim vrhovima dizajnirana su da budu nežna prema koži za udobnije iskustvo podrezivanja, a istovremeno ostaju oštra kao prvog dana bez potrebe za podmazivanjem uljem. Nekorozivna sečiva takođe olakšavaju čišćenje.
Precizni točkić trimera ima 40 postavki dužine u koracima od 0,5 mm, pomažući vam da oblikujete bradu tačno onako kako vam je potrebno.
Napredni Lift&Trim češljevi podižu dlačice prema sečivu, hvatajući ih svakim prolazom za efikasno i ravnomerno podrezivanje.
4.6
od 5
230
Komentari
91%
preporučuje ovaj proizvod
Philipsovac
17/02/2022
Srbija
Sjajne karakteristike
Perfektno brijanje, dobra baterija, lako ciscenje. Preporuka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Trimer za bradu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Trimer za bradu
Okismoki
22/08/2021
Hrvatska
Verifikovani kupac
Philips šišač za kosu i bradu
Proizvod je odličan. Lagan za upotrebu, baterja dugo traje, ima odličnu funkcionalnost.
Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Trimer za bradu
Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Trimer za bradu
Zoki69
19/04/2021
Hrvatska
Ok proizvod
Dobar i jednostavan za rukovanje...definitivno moja preporuka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 3000 BT3216/14 Trimer za bradu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 3000 BT3216/14 Trimer za bradu
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