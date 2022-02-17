ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Sve serije

  • Brzo i precizno podrezivanje
  • Brzo i precizno podrezivanje
  • Brzo i precizno podrezivanje
  • Brzo i precizno podrezivanje
  • Brzo i precizno podrezivanje
  • Brzo i precizno podrezivanje
  • Brzo i precizno podrezivanje
  • Brzo i precizno podrezivanje
  • Brzo i precizno podrezivanje
  • Brzo i precizno podrezivanje
  • Brzo i precizno podrezivanje
  • Brzo i precizno podrezivanje
  • Brzo i precizno podrezivanje
  • Brzo i precizno podrezivanje
  • Brzo i precizno podrezivanje
  • Brzo i precizno podrezivanje
  • Brzo i precizno podrezivanje
  • Brzo i precizno podrezivanje

2+3 produžena garancija

2+3 produžena garancija

Beard Trimmer 3000 SeriesNega brade oštricama sa zaobljenim vrhom

BT3620/15

4.6
| (230) Komentari | 91% preporučuje ovaj proizvod
Brzo i precizno podrezivanje
Brzina i udobnost svaki put. Naši zaobljeni vrhovi nude nežno podrezivanje, dok samooštreća sečiva ubrzavaju podrezivanje, sprečavajući ponovne prelaze. Pored toga, sa 40 postavki dužine, dobićete tačnu preciznost koju želite.
Pogledajte sve prednosti

Za ravnomerne i nežne rezultate

Brzo i precizno podrezivanje

  • Sečiva sa zaobljenim vrhovima

  • 40 postavki dužine

  • Precizni koraci od 0,5 mm

  • 100% vodootporan

  • Vreme rada do 70 minuta

Dizajniran za udobno i efikasno sređivanje

Dizajniran za udobno i efikasno sređivanje

Samooštreća sečiva sa zaobljenim vrhovima dizajnirana su da budu nežna prema koži za udobnije iskustvo podrezivanja, a istovremeno ostaju oštra kao prvog dana bez potrebe za podmazivanjem uljem. Nekorozivna sečiva takođe olakšavaju čišćenje.

Oblikujte svoju bradu sa preciznošću koja vam je potrebna

Oblikujte svoju bradu sa preciznošću koja vam je potrebna

Precizni točkić trimera ima 40 postavki dužine u koracima od 0,5 mm, pomažući vam da oblikujete bradu tačno onako kako vam je potrebno.

Efikasno i ravnomerno podrezivanje za idealan izgled

Efikasno i ravnomerno podrezivanje za idealan izgled

Napredni Lift&Trim češljevi podižu dlačice prema sečivu, hvatajući ih svakim prolazom za efikasno i ravnomerno podrezivanje.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Pronađite rezervni deo ili dodatnu opremu

Idite na delove i pribor

Delovi & Pribor

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

4.6

od 5

230

Komentari

91%

preporučuje ovaj proizvod

2

17/02/2022

Srbija

Srbija

Sjajne karakteristike

Perfektno brijanje, dobra baterija, lako ciscenje. Preporuka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Trimer za bradu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Trimer za bradu

22/08/2021

Hrvatska

Hrvatska

Verifikovani kupac

Philips šišač za kosu i bradu

Proizvod je odličan. Lagan za upotrebu, baterja dugo traje, ima odličnu funkcionalnost.

Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Trimer za bradu

Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Trimer za bradu

19/04/2021

Hrvatska

Hrvatska

Ok proizvod

Dobar i jednostavan za rukovanje...definitivno moja preporuka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 3000 BT3216/14 Trimer za bradu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 3000 BT3216/14 Trimer za bradu

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana
Odricanje od odgovornosti

  1. Nakon registracije na stranici Philips.com u roku od 90 dana nakon kupovine 