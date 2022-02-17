2 godine garancije
Potpuno metalna sečiva
40 postavki dužine
Precizni koraci od 0,5 mm
100% vodootporan
Vreme rada do 80 minuta
Samooštreća metalna sečiva pružaju dodatnu snagu za maksimalnu preciznost dok podrezujete, ostajući oštra kao prvog dana, bez potrebe za podmazivanjem. Nekorozivna sečiva takođe olakšavaju čišćenje.
Precizni točkić trimera ima 40 postavki dužine u koracima od 0,5 mm, pomažući vam da oblikujete bradu tačno onako kako vam je potrebno.
Napredni Lift&Trim češljevi podižu dlačice prema sečivu, hvatajući ih svakim prolazom za efikasno i ravnomerno podrezivanje.
4.6
od 5
230
Komentari
91%
preporučuje ovaj proizvod
Philipsovac
17/02/2022
Srbija
Sjajne karakteristike
Perfektno brijanje, dobra baterija, lako ciscenje. Preporuka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Trimer za bradu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Trimer za bradu
Okismoki
22/08/2021
Hrvatska
Verifikovani kupac
Philips šišač za kosu i bradu
Proizvod je odličan. Lagan za upotrebu, baterja dugo traje, ima odličnu funkcionalnost.
Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Trimer za bradu
Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Trimer za bradu
Zoki69
19/04/2021
Hrvatska
Ok proizvod
Dobar i jednostavan za rukovanje...definitivno moja preporuka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 3000 BT3216/14 Trimer za bradu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 3000 BT3216/14 Trimer za bradu
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