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  • Ravnomerno podrezivanje u jednom prolazu
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  • Ravnomerno podrezivanje u jednom prolazu
  • Ravnomerno podrezivanje u jednom prolazu
  • Ravnomerno podrezivanje u jednom prolazu
  • Ravnomerno podrezivanje u jednom prolazu
  • Ravnomerno podrezivanje u jednom prolazu
  • Ravnomerno podrezivanje u jednom prolazu
  • Ravnomerno podrezivanje u jednom prolazu
  • Ravnomerno podrezivanje u jednom prolazu
  • Ravnomerno podrezivanje u jednom prolazu
  • Ravnomerno podrezivanje u jednom prolazu
  • Ravnomerno podrezivanje u jednom prolazu
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  • Ravnomerno podrezivanje u jednom prolazu
  • Ravnomerno podrezivanje u jednom prolazu
  • Ravnomerno podrezivanje u jednom prolazu
  • Ravnomerno podrezivanje u jednom prolazu
  • Ravnomerno podrezivanje u jednom prolazu
  • Ravnomerno podrezivanje u jednom prolazu
  • Ravnomerno podrezivanje u jednom prolazu
  • Ravnomerno podrezivanje u jednom prolazu
  • Ravnomerno podrezivanje u jednom prolazu
  • Ravnomerno podrezivanje u jednom prolazu

Obustavljeno

Beardtrimmer series 5000Trimer za bradu

BT5502/15

4.6
| (229) Komentari | 94% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Ravnomerno podrezivanje u jednom prolazu
Ravnomerno i precizno podrezivanje kakvo želite kada kreirate 3-dnevni čekinjasti izgled, kratku ili dugačku bradu. Naš inovativni sistem Lift & Trim PRO dlačice do nivoa dvostrano naoštrenih sečiva za ravnomerno podrezivanje u jednom prolazu.
Pogledajte sve prednosti

2x veća preciznost uz sistem Lift & Trim PRO

Ravnomerno podrezivanje u jednom prolazu

  • Postavke preciznosti od 0,2 mm

  • Metalna sečiva koja se sama oštre

  • Do 90 min upotrebe / 1 h punjenja

  • Sistem Lift & Trim PRO

Ravnomerno podrezuje i hvata položene dlačice

Ravnomerno podrezuje i hvata položene dlačice

Čekinjasta brada nema nikakve šanse. Sistem Lift&Trim Pro sistem hvata sve položene dlačice i podiže ih prema sečivima radi preciznog odsecanja, dok je u isto vreme idealan trimer za dugu bradu.

Sečiva koja se sama oštre, potpuno bez održavanja

Sečiva koja se sama oštre, potpuno bez održavanja

Pogodna čak i za najgušće dlačice, dvostruko naoštrena sečiva garantuju precizne ivice i superiorno podrezivanje svaki put. Nije potrebno ulje niti zamenska sečiva.

Podešavajte različite postavke dubine

Podešavajte različite postavke dubine

Precizno podrežite na željenu dužinu. Samo okrenite precizni točkić na neku od 40 postavki dužine između 0,4 i 10 mm, u koracima od 0,2 mm.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image AWARD-3620246

Komentari

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4.6

od 5

229

Komentari

94%

preporučuje ovaj proizvod

21/02/2018

Hrvatska

Hrvatska

Odličan trimer za bradu.

Precizan i odličan trimer za bradu koji stvarno lako i bez problema podrezuje bradu na zadanu duljinu. Prednost je što je periv pod vodom tako da ga nije problem očistiti, a napunjena baterija traje dugo (jedno punjene za mjesec dana korištenja).

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 5000 BT5205/16 Trimer za kratko podrezivanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 5000 BT5205/16 Trimer za kratko podrezivanje

25/10/2021

България

България

Страхотен тример

Отлично качество. Добра цена и лесно за употреба и поддръжка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Тример за брада

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Тример за брада

19/06/2020

България

България

Машинката е страхотна

Препоръчвам я защото върши чудесна работа и батерията издържа дълго време

Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 5000 BT5205/16 Тример за набола брада

Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 5000 BT5205/16 Тример за набола брада

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