2 godine garancije
Obustavljeno
Postavke preciznosti od 0,2 mm
Metalna sečiva koja se sama oštre
Do 90 min upotrebe / 1 h punjenja
Sistem Lift & Trim PRO
Čekinjasta brada nema nikakve šanse. Sistem Lift&Trim Pro sistem hvata sve položene dlačice i podiže ih prema sečivima radi preciznog odsecanja, dok je u isto vreme idealan trimer za dugu bradu.
Pogodna čak i za najgušće dlačice, dvostruko naoštrena sečiva garantuju precizne ivice i superiorno podrezivanje svaki put. Nije potrebno ulje niti zamenska sečiva.
Precizno podrežite na željenu dužinu. Samo okrenite precizni točkić na neku od 40 postavki dužine između 0,4 i 10 mm, u koracima od 0,2 mm.
Nagrade
4.6
od 5
229
Komentari
94%
preporučuje ovaj proizvod
Jure
21/02/2018
Hrvatska
Odličan trimer za bradu.
Precizan i odličan trimer za bradu koji stvarno lako i bez problema podrezuje bradu na zadanu duljinu. Prednost je što je periv pod vodom tako da ga nije problem očistiti, a napunjena baterija traje dugo (jedno punjene za mjesec dana korištenja).
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 5000 BT5205/16 Trimer za kratko podrezivanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 5000 BT5205/16 Trimer za kratko podrezivanje
Дъ рокет
25/10/2021
България
Страхотен тример
Отлично качество. Добра цена и лесно за употреба и поддръжка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Тример за брада
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Тример за брада
Zlatki4a
19/06/2020
България
Машинката е страхотна
Препоръчвам я защото върши чудесна работа и батерията издържа дълго време
Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 5000 BT5205/16 Тример за набола брада
Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 5000 BT5205/16 Тример за набола брада
U odnosu na prethodni model kompanije Philips