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Beardtrimmer series 5000 Trimer za bradu
Obustavljeno
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BT5502/15
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UK izjava o usklađenosti - English (US)
Korisnički priručnik
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Da li mogu da koristim Philips aparat za negu dok je povezan na strujnu utičnicu?
Kako da trimujem bradu pomoću Philips proizvoda?
Da li mogu da isperem Philips aparat za negu vodom?
Kako da napunim Philips aparat za negu, trimer ili aparat za šišanje?
Zašto se unutar Philips aparata za negu/trimera/aparata za šišanje nalazi bela mast?
Beardtrimmer series 5000Rezač
Podesivi češalj za bradu od 0,4–10 mm
Beardtrimmer Series 5000Podesivi češalj za bradu od 10,4–20 mm
Beardtrimmer series 9000Adapter za napajanje HQ8505
ShaversČetka za čišćenje
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