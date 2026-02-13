2 godine garancije
Potpuno metalna sečiva
Precizni koraci od 0,2 mm
Tehnologija BeardSense
Sakupljač dlačica
Vreme rada do 100 minuta
Samooštreća metalna sečiva pružaju dodatnu snagu za maksimalnu preciznost dok podrezujete, ostajući oštra kao prvog dana, bez potrebe za podmazivanjem. Nekorozivna sečiva takođe olakšavaju čišćenje.
Precizni točkić trimera ima 40 postavki dužine u koracima od 0,2 mm, pomažući vam da oblikujete bradu tačno onako kako vam je potrebno.
Naš inovativni sakupljač dlačica efikasno hvata do 80% podrezanih dlačica*, pružajući vam manje muke prilikom podrezivanja.
4.8
od 5
73
Komentari
95%
preporučuje ovaj proizvod
Samu02
13/02/2026
Magyarország
Deo promocije
Verifikovani kupac
Beard Trimmer 7000 Series BT7670/15
Csendes, sokáig bírja. Lehetne egyszerűbb a fésű leszedése tisztításhoz.
Ova recenzija je napisana za Beard Trimmer 7000 Series BT7670/15 Szakállformázás szőrgyűjtővel
Ova recenzija je napisana za Beard Trimmer 7000 Series BT7670/15 Szakállformázás szőrgyűjtővel
DamianSamoa
06/01/2026
Polska
Deo promocije
Totalny game-changer.
Konkretny sprzęt pod konkretny cel. Silne ostrza. Elegancki design. Uniwersalne nakładki. Precyzja golenia. Długi czas pracy baterii. Świetna stacja do ładowania, której brakowało w innych modelach. Obowiązkowy sprzęt każdego brodacza!
Ova recenzija je napisana za Trymer do brody seria 5000 BT5780/15 Beard Trimmer 5000
Ova recenzija je napisana za Trymer do brody seria 5000 BT5780/15 Beard Trimmer 5000
Przemek l
02/01/2026
Polska
Deo promocije
Polecam
Pierwszy kontakt z urządzeniem jest bardzo pozytywny. Trymer wygląda solidnie, nic nie trzeszczy, wszystkie elementy dobrze do siebie pasują, a wykonanie sprawia wrażenie sprzętu wyższej jakości, mimo że jego cena jest nadal rozsądna. Obudowa jest lekko gumowana, co dodaje pewności chwytu — nawet gdy ręce są mokre podczas stylizacji w łazience. To ważna cecha przy pracy z urządzeniem, które czasem wymaga precyzyjnych ruchów i kontroli.
Prednosti
Szybkość ładowania, wodoszczelny, ostre ostrze
Mane
Brak
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Trymer do brody seria 7000 BT7670/15 Beard Trimmer 7000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Trymer do brody seria 7000 BT7670/15 Beard Trimmer 7000
Nakon registracije na stranici Philips.com u roku od 90 dana nakon kupovine