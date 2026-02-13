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Sve serije

  • Maksimalna preciznost uz minimalan napor
  • Maksimalna preciznost uz minimalan napor
  • Maksimalna preciznost uz minimalan napor
  • Maksimalna preciznost uz minimalan napor
  • Maksimalna preciznost uz minimalan napor
  • Maksimalna preciznost uz minimalan napor
  • Maksimalna preciznost uz minimalan napor
  • Maksimalna preciznost uz minimalan napor
  • Maksimalna preciznost uz minimalan napor
  • Maksimalna preciznost uz minimalan napor
  • Maksimalna preciznost uz minimalan napor
  • Maksimalna preciznost uz minimalan napor
  • Maksimalna preciznost uz minimalan napor
  • Maksimalna preciznost uz minimalan napor
  • Maksimalna preciznost uz minimalan napor
  • Maksimalna preciznost uz minimalan napor
  • Maksimalna preciznost uz minimalan napor
  • Maksimalna preciznost uz minimalan napor
  • Maksimalna preciznost uz minimalan napor
  • Maksimalna preciznost uz minimalan napor
  • Maksimalna preciznost uz minimalan napor
  • Maksimalna preciznost uz minimalan napor

2+3 produžena garancija

2+3 produžena garancija

Beard Trimmer 5000 SeriesStilizovanje brade sa sakupljačem dlačica

BT5775/15

4.8
| (73) Komentari | 95% preporučuje ovaj proizvod
Maksimalna preciznost uz minimalan napor
Postignite potpunu preciznost, bez napora. Sa samooštrećim metalnim sečivima i inovativnim sakupljačem dlačica, naš trimer izoštrava i pojednostavljuje vaše iskustvo sređivanja. Pored toga, tehnologija BeardSense pojačava snagu tačno onda kada vam je potrebna.
Pogledajte sve prednosti

Za preciznu bradu sa manje nereda

Maksimalna preciznost uz minimalan napor

  • Potpuno metalna sečiva

  • Precizni koraci od 0,2 mm

  • Tehnologija BeardSense

  • Sakupljač dlačica

  • Vreme rada do 100 minuta

Maksimalna preciznost i dugotrajne performanse

Maksimalna preciznost i dugotrajne performanse

Samooštreća metalna sečiva pružaju dodatnu snagu za maksimalnu preciznost dok podrezujete, ostajući oštra kao prvog dana, bez potrebe za podmazivanjem. Nekorozivna sečiva takođe olakšavaju čišćenje.

Oblikujte svoju bradu sa preciznošću koja vam je potrebna

Oblikujte svoju bradu sa preciznošću koja vam je potrebna

Precizni točkić trimera ima 40 postavki dužine u koracima od 0,2 mm, pomažući vam da oblikujete bradu tačno onako kako vam je potrebno.

Dizajniran da hvata dlačice dok podrezujete

Dizajniran da hvata dlačice dok podrezujete

Naš inovativni sakupljač dlačica efikasno hvata do 80% podrezanih dlačica*, pružajući vam manje muke prilikom podrezivanja.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

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4.8

od 5

73

Komentari

95%

preporučuje ovaj proizvod

13/02/2026

Magyarország

Magyarország

Verifikovani kupac

Beard Trimmer 7000 Series BT7670/15

Csendes, sokáig bírja. Lehetne egyszerűbb a fésű leszedése tisztításhoz.

Ova recenzija je napisana za Beard Trimmer 7000 Series BT7670/15 Szakállformázás szőrgyűjtővel

Ova recenzija je napisana za Beard Trimmer 7000 Series BT7670/15 Szakállformázás szőrgyűjtővel

06/01/2026

Polska

Polska

Totalny game-changer.

Konkretny sprzęt pod konkretny cel. Silne ostrza. Elegancki design. Uniwersalne nakładki. Precyzja golenia. Długi czas pracy baterii. Świetna stacja do ładowania, której brakowało w innych modelach. Obowiązkowy sprzęt każdego brodacza!

Ova recenzija je napisana za Trymer do brody seria 5000 BT5780/15 Beard Trimmer 5000

Ova recenzija je napisana za Trymer do brody seria 5000 BT5780/15 Beard Trimmer 5000

02/01/2026

Polska

Polska

Polecam

Pierwszy kontakt z urządzeniem jest bardzo pozytywny. Trymer wygląda solidnie, nic nie trzeszczy, wszystkie elementy dobrze do siebie pasują, a wykonanie sprawia wrażenie sprzętu wyższej jakości, mimo że jego cena jest nadal rozsądna. Obudowa jest lekko gumowana, co dodaje pewności chwytu — nawet gdy ręce są mokre podczas stylizacji w łazience. To ważna cecha przy pracy z urządzeniem, które czasem wymaga precyzyjnych ruchów i kontroli.

Prednosti

Szybkość ładowania, wodoszczelny, ostre ostrze

Mane

Brak

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Trymer do brody seria 7000 BT7670/15 Beard Trimmer 7000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Trymer do brody seria 7000 BT7670/15 Beard Trimmer 7000

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