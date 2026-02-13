Daję temu trymerowi wysoką ocenę, bo po kilku dniach używania widzę realną różnicę w tym, jak wygląda moja broda i jak szybko jestem w stanie ją ogarnąć. Sprzęt tnie równo, nie szarpie włosów i dobrze radzi sobie zarówno z krótszym, jak i trochę dłuższym zarostem. Duży plus za wygodny chwyt – trymer pewnie leży w dłoni, dzięki czemu łatwiej utrzymać równą linię brody, policzków i szyi. Podoba mi się też, że jest urządzeniem wielozadaniowym – jednym sprzętem mogę przyciąć brodę, poprawić kontury i delikatnie ogarnąć inne detale, bez sięgania po kilka różnych maszynek. Czyszczenie po użyciu jest proste i szybkie, więc faktycznie chce się go używać na co dzień, a nie tylko od święta. Z minusów – do golenia „na totalne zero” lepsza będzie klasyczna golarka, a przy bardzo gęstym zaroście czasem trzeba przejechać po tym samym miejscu drugi raz. Mimo tego uważam, że to solidny, wygodny trymer, idealny dla osób, które chcą samodzielnie zadbać o brodę w domu i mieć efekt zbliżony do wizyty u barbera. Polecam szczególnie tym, którzy lubią precyzyjne wykończenie i chcą zaoszczędzić czas przy codziennej pielęgnacji.