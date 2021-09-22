2 godine garancije
Obustavljeno
Tehnologija SteelPrecision
PowerAdapt senzor
Indikator baterije sa tri nivoa
Philips trimer za bradu 9000 Prestige koristi potpuno novu tehnologiju SteelPrecision koja se sastoji od ugrađenog metalnog češlja i snažnog sečiva. Ovaj sistem se ne savija poput plastičnog češlja, bez obzira na pritisak, za najravnomernije i najpreciznije rezultate podrezivanja*.
Dobićete savršeno ravnomerne rezultate pri podrezivanju. Ovaj trimer za bradu za muškarce uvek prati konture lica, sa oblogom protiv trenja koja mu omogućava da besprekorno i ugodno klizi po koži.
Naša potpuno metalna sečiva ostaju oštra tokom celog radnog veka. A zahvaljujući specijalnoj geometriji sečiva, trimer za bradu 9000 Prestige podrezuje čak i najgušću kosu bez čupanja.
4.7
od 5
137
Komentari
91%
preporučuje ovaj proizvod
Saša S.
22/09/2021
Hrvatska
Philips zaposleni
Vrhunska izrada i preciznost
[Employee of philipsglobal] Uređaj je uistinu vrhunske kvalitete izrade. Osjeti se "težina", a gumirani dio pomaže u korištenju. Oštrice su ugodne, tj. ne "grebu", a mehanizam za određivanje duljine brade je vrlo precizan s malim koracima za razne duljine brade.
Prednosti
Kvaliteta izrade, pažnja na detalje (mehanizam odabira duljine brade)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Trimer za bradu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Trimer za bradu
zare34
15/06/2021
Hrvatska
Izvrsno
Ovaj trimer mi je zakon. Koliko je dobar za bradu tako je isto dobar i za tijelo a ako ste hrabri možete oblikovati i malo zaraslu frizuru, sve pohvale.
Ova recenzija je napisana za Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Trimer za bradu
Ova recenzija je napisana za Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Trimer za bradu
Anika28
11/06/2021
Hrvatska
Nakon 10 godina, napokon novi trimer!
Moj muž zadnjih 10 godina koristi isti trimer te je godinama odbijao pomisao da se kupi novi trimer za bradu. Ove godine sam ga iznenadila na preporuku našeg vjenčanog kuma i sada je oduševljen!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Trimer za bradu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Trimer za bradu
Na osnovu objektivnog testa ravnomernosti sa slikama izbliza, u odgovarajućoj cenovnoj klasi, koji je sprovela nezavisna agencija