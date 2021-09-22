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  • Vrhunska preciznost čelika za savršenu bradu
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  • Vrhunska preciznost čelika za savršenu bradu
  • Vrhunska preciznost čelika za savršenu bradu
  • Vrhunska preciznost čelika za savršenu bradu
  • Vrhunska preciznost čelika za savršenu bradu
  • Vrhunska preciznost čelika za savršenu bradu
  • Vrhunska preciznost čelika za savršenu bradu
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  • Vrhunska preciznost čelika za savršenu bradu
  • Vrhunska preciznost čelika za savršenu bradu
  • Vrhunska preciznost čelika za savršenu bradu
  • Vrhunska preciznost čelika za savršenu bradu
  • Vrhunska preciznost čelika za savršenu bradu

Obustavljeno

Beard trimmer 9000 PrestigeTrimer za bradu

BT9810/15

4.7
| (137) Komentari | 91% preporučuje ovaj proizvod
Vrhunska preciznost čelika za savršenu bradu
Philips BT9000 Prestige pruža neprevaziđenu preciznost zahvaljujući ugrađenom metalnom češlju i omogućuje ravnomerno podrezivanje bez obzira koliko se pritiska primeni.
Pogledajte sve prednosti

Najbolje od kompanije Philips

Vrhunska preciznost čelika za savršenu bradu

  • Tehnologija SteelPrecision

  • PowerAdapt senzor

  • Indikator baterije sa tri nivoa

Vrhunska preciznost i ravnomerni rezultati

Vrhunska preciznost i ravnomerni rezultati

Philips trimer za bradu 9000 Prestige koristi potpuno novu tehnologiju SteelPrecision koja se sastoji od ugrađenog metalnog češlja i snažnog sečiva. Ovaj sistem se ne savija poput plastičnog češlja, bez obzira na pritisak, za najravnomernije i najpreciznije rezultate podrezivanja*.

Klizi preko kože za glatko podrezivanje

Klizi preko kože za glatko podrezivanje

Dobićete savršeno ravnomerne rezultate pri podrezivanju. Ovaj trimer za bradu za muškarce uvek prati konture lica, sa oblogom protiv trenja koja mu omogućava da besprekorno i ugodno klizi po koži.

Oštra metalna sečiva precizno seku bez čupanja

Oštra metalna sečiva precizno seku bez čupanja

Naša potpuno metalna sečiva ostaju oštra tokom celog radnog veka. A zahvaljujući specijalnoj geometriji sečiva, trimer za bradu 9000 Prestige podrezuje čak i najgušću kosu bez čupanja.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

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4.7

od 5

137

Komentari

91%

preporučuje ovaj proizvod

22/09/2021

Hrvatska

Hrvatska

Philips zaposleni

Vrhunska izrada i preciznost

[Employee of philipsglobal] Uređaj je uistinu vrhunske kvalitete izrade. Osjeti se "težina", a gumirani dio pomaže u korištenju. Oštrice su ugodne, tj. ne "grebu", a mehanizam za određivanje duljine brade je vrlo precizan s malim koracima za razne duljine brade.

Prednosti

Kvaliteta izrade, pažnja na detalje (mehanizam odabira duljine brade)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Trimer za bradu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Trimer za bradu

15/06/2021

Hrvatska

Hrvatska

Izvrsno

Ovaj trimer mi je zakon. Koliko je dobar za bradu tako je isto dobar i za tijelo a ako ste hrabri možete oblikovati i malo zaraslu frizuru, sve pohvale.

Ova recenzija je napisana za Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Trimer za bradu

Ova recenzija je napisana za Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Trimer za bradu

11/06/2021

Hrvatska

Hrvatska

Nakon 10 godina, napokon novi trimer!

Moj muž zadnjih 10 godina koristi isti trimer te je godinama odbijao pomisao da se kupi novi trimer za bradu. Ove godine sam ga iznenadila na preporuku našeg vjenčanog kuma i sada je oduševljen!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Trimer za bradu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Trimer za bradu

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