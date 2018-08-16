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  • Opustite se uz odličnu muziku
  • Opustite se uz odličnu muziku

Obustavljeno

Mikro muzički sistem

BTM2310/12

4.4
| (18) Komentari | 87% preporučuje ovaj proizvod
Opustite se uz odličnu muziku
Slušajte muziku sa pametnog telefona, prenosite muzičku biblioteku preko Bluetooth veze i reprodukujte MP3-CD diskove pomoću ovog kompaktnog Philips muzičkog sistema sve-u-jednom. Punite sve pametne uređaje, od pametnih telefona do tableta, pomoću ugrađenog USB priključka za punjenje.
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Opsednuti zvukom

Opustite se uz odličnu muziku

  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • USB port za punjenje

Bežični prenos muzike uz Bluetooth

Bežični prenos muzike uz Bluetooth

Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je u isto vreme robusna i energetski efikasna. Tehnologija omogućava lako bežično povezivanje sa iPod/iPhone/iPad uređajem ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak laptop računari. Tako možete da jednostavno uživate u omiljenoj muzici, zvuku sa video zapisa ili igri na ovom bežičnom zvučniku.

Maksimalna izlazna snaga 15 W

Reprodukujte MP3-CD, CD i CD-R/RW

Reprodukujte MP3-CD, CD i CD-R/RW

MP3 je oznaka za „MPEG 1 Audio Layer-7,6 cm (3)“. MP3 je revolucionarna tehnologija komprimovanja kojom se velike digitalne muzičke datoteke mogu smanjiti i do 10 puta, a sve to bez radikalnog smanjenja kvaliteta zvuka. MP3 je postao standardni format za zvučno komprimovanje na internetu što je omogućilo brži i lakši prenos zvučnih datoteka.

Tehničke specifikacije

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4.4

od 5

18

Komentari

87%

preporučuje ovaj proizvod

1

16/08/2018

България

България

супер

използвам го ежедневно и съм много доволна. без никакви забележки

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za BTM2310 Микро музикална система

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za BTM2310 Микро музикална система

25/12/2020

România

România

Foarte practic !

Ma conectez la ele prin bluetooth atat cu orice smartphone cat si cu desktopul sau laptopurile. Poti pune muzica de pe un dtick USB sau chiar (pentru "nostalgici") de pe CD-uri cu mp3 sau audio ... Calitatea sunetului in boxe este in regula (pentru urechi nepretentioase, consider ca se aude mai mult decat decent). Cineva se plangea de volum, poate a avut ghinion cu vreo defectiune, eu cu volumul la maxim nu pot sta in camera, se aude tare intr-o sufragerie de bloc.

Prednosti

Conectarea BT, citire mp3 de pe stick sau CD.

Mane

Nu am gasit.

Ova recenzija je napisana za BTM2310 Microsistem muzical

Ova recenzija je napisana za BTM2310 Microsistem muzical

29/05/2020

România

România

Verifikovani kupac

Excelent pentru apartament

Îmi place că este compact, funcții utile, citește diverse formate (am descoperit cu ocazia asta un CD vechi cu mp3-uri). Firele boxelor sunt cam scurte dar depinde cum le pozitionezi.

Prednosti

Sunet clar, receptie radio excelentă

Mane

Fire scurte de la unitate la boxe

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za BTM2310 Microsistem muzical

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za BTM2310 Microsistem muzical

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