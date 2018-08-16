2 godine garancije
Obustavljeno
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
USB port za punjenje
Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je u isto vreme robusna i energetski efikasna. Tehnologija omogućava lako bežično povezivanje sa iPod/iPhone/iPad uređajem ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak laptop računari. Tako možete da jednostavno uživate u omiljenoj muzici, zvuku sa video zapisa ili igri na ovom bežičnom zvučniku.
MP3 je oznaka za „MPEG 1 Audio Layer-7,6 cm (3)“. MP3 je revolucionarna tehnologija komprimovanja kojom se velike digitalne muzičke datoteke mogu smanjiti i do 10 puta, a sve to bez radikalnog smanjenja kvaliteta zvuka. MP3 je postao standardni format za zvučno komprimovanje na internetu što je omogućilo brži i lakši prenos zvučnih datoteka.
4.4
od 5
18
Komentari
87%
preporučuje ovaj proizvod
zooeyglass
16/08/2018
България
супер
използвам го ежедневно и съм много доволна. без никакви забележки
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za BTM2310 Микро музикална система
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za BTM2310 Микро музикална система
ion1001
25/12/2020
România
Foarte practic !
Ma conectez la ele prin bluetooth atat cu orice smartphone cat si cu desktopul sau laptopurile. Poti pune muzica de pe un dtick USB sau chiar (pentru "nostalgici") de pe CD-uri cu mp3 sau audio ... Calitatea sunetului in boxe este in regula (pentru urechi nepretentioase, consider ca se aude mai mult decat decent). Cineva se plangea de volum, poate a avut ghinion cu vreo defectiune, eu cu volumul la maxim nu pot sta in camera, se aude tare intr-o sufragerie de bloc.
Prednosti
Conectarea BT, citire mp3 de pe stick sau CD.
Mane
Nu am gasit.
Ova recenzija je napisana za BTM2310 Microsistem muzical
Ova recenzija je napisana za BTM2310 Microsistem muzical
cocolosh
29/05/2020
România
Verifikovani kupac
Excelent pentru apartament
Îmi place că este compact, funcții utile, citește diverse formate (am descoperit cu ocazia asta un CD vechi cu mp3-uri). Firele boxelor sunt cam scurte dar depinde cum le pozitionezi.
Prednosti
Sunet clar, receptie radio excelentă
Mane
Fire scurte de la unitate la boxe
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za BTM2310 Microsistem muzical
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za BTM2310 Microsistem muzical