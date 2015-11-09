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Mikro muzički sistem

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Mikro muzički sistem

BTM2310/12

Mikro muzički sistem

Obustavljeno

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Podržava kontrolu odabranih modela Philips Bluetooth zvučnika, soundbarova, party zvučnika, mikrosistema, CD soundmachine uređaja i prenosivih radio uređaja.

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Aplikacija Philips Entertainment

Softver i upravljački programi

Istorija firmvera - English (US)

  • verzija: 33
  • PDF datoteka, 12.4 kB
  • 9 November 2015

Uputstvo za firmver - English (US)

  • verzija: 33
  • PDF datoteka, 217.8 kB
  • 9 November 2015

Uputstva i Dokumentacija

Lokalizovani komercijalni letak

  • PDF datoteka, 519.7 kB
  • 30 March 2024

Korisnički priručnik - English (US)

  • PDF datoteka, 658.5 kB
  • 19 November 2023

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Garancija

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